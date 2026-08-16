Ο Απόστολος Χρήστου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ ύπτιο για δεύτερη διαδοχική χρονιά, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής, παρά την αρχική του έκπληξη για την πρωτιά, δήλωσε πως είχε πάρει την απόφαση να δώσει ό,τι είχε στον αγώνα. Η μεγάλη αυτή επιτυχία έρχεται να προστεθεί στις διακρίσεις του, υποστηρίζοντας τον τίτλο που είχε κερδίσει και το 2024.

Η κούρσα και το χρυσό μετάλλιο

Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την πρώτη θέση στα 100μ ύπτιο, εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού. Αυτή η νίκη τον αναδεικνύει Πρωταθλητή Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, υπερασπιζόμενος τον τίτλο του από το 2024.

Ο Έλληνας κολυμβητής έδειξε την αγωνιστική του κλάση πιέζοντας στα τελευταία μέτρα της κούρσας. Με μια εξαιρετική χεριά στο τέλος, κατάφερε να προσπεράσει τον Ιταλό Τόμας Τσεκόν. Ο χρόνος του, 52.27, ήταν κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από αυτόν του Τσεκόν, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του.

Οι δηλώσεις του πρωταθλητή

Μετά το τέλος του τελικού, ο Απόστολος Χρήστου μίλησε στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης, εκφράζοντας τη χαρά του για τη νέα μεγάλη επιτυχία. «Τέταρτη φορά. Υπερασπίστηκα τον τίτλο μου από το 2024 και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το Ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο, παρά την τέταρτη θέση που έφερα προχθές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε την πρώτη θέση. «Δεν το περίμενα, χθες ήμουν πολύ κουρασμένος», ανέφερε, προσθέτοντας πως με ψυχραιμία και την εμπειρία που έχει πλέον μπορεί να ανταπεξέλθει και να πάρει το μέγιστο από κάθε κούρσα.

Το μυστικό της επιτυχίας και η στρατηγική

Αναφερόμενος στη στρατηγική του κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Απόστολος Χρήστου αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχίας του. «Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία, έτσι ώστε να ανεβάσω τον ρυθμό των 20 μέτρων και νομίζω εκεί τα κατάφερα, εκεί ήταν το μυστικό», εξήγησε.

Σχετικά με τις σκέψεις του πριν την κούρσα, ο πρωταθλητής τόνισε: «Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω, έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και, όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη, έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε».

Μια δεκαετία στο βάθρο

Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του Απόστολου Χρήστου, καθώς διατηρεί ένα σερί μεταλλίων από το 2016, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη αγωνιστική του κλάση και σταθερότητα. Αυτή ήταν η ένατη φορά που ανέβηκε στο βάθρο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία αυτού του επιτεύγματος: «Ο βασικός μου στόχος ήταν να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθρο του στα 100μ ύπτιο. Πόσο μάλλον τώρα που κέρδισα, γιατί, όπως είπες, είναι και η παράδοση που έχω από το πρώτο Ευρωπαϊκό μου, το 2016. Οπότε κλείνω μια δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα».

Ευχαριστίες και στήριξη

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους τον στήριξαν σε αυτή την πορεία. Αναφέρθηκε στον κόσμο που τον στήριξε, καθώς και στην οικογένειά του που ήταν στο πλευρό του.

«Τους ευχαριστώ, χάρηκα που ήρθαν να δουν τον αγώνα, μου έδωσαν δύναμη για να κολυμπήσω δυνατά και να πάρω το χρυσό», δήλωσε ο Απόστολος Χρήστου, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της στήριξης των αγαπημένων του προσώπων στην επιτυχία του.

Με πληροφορίες από Athletiko

Φωτογραφία: Athletiko