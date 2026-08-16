Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Εντιάι, έρχεται και ο Τικνιζιάν

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πλήρη μεταγραφική δραστηριότητα, ενισχύοντας το ρόστερ του σε δύο διαφορετικά τμήματα. Ο Εμπάι Εντιάι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μπάσκετ, προσγειώθηκε στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής, ενώ η ποδοσφαιρική ομάδα ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον Ναΐρ Τικνιζιάν, ο οποίος αναμένεται στην Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας.

Η άφιξη του Εμπάι Εντιάι στην Αθήνα

Το βράδυ της Κυριακής, 16 Αυγούστου, ο Εμπάι Εντιάι, ο 27χρονος φόργουορντ που αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, έφτασε στην Αθήνα. Η πτήση του από τη Λυών είχε μια μικρή καθυστέρηση περίπου μισής ώρας, ωστόσο ο παίκτης προσγειώθηκε κανονικά στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ο σκοπός της άφιξής του είναι να ξεκινήσει άμεσα την προετοιμασία του με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Εντιάι έχει συμφωνήσει με τους «ερυθρόλευκους» για συμβόλαιο διάρκειας 1+1 έτους, το οποίο περιλαμβάνει τη δυνατότητα για την ομάδα να μην τον κρατήσει για δεύτερη σεζόν. Οι απολαβές του για τον πρώτο χρόνο θα ανέλθουν στις 700 χιλιάδες ευρώ, ενώ για τον δεύτερο χρόνο προβλέπονται 800 χιλιάδες ευρώ. Σε περίπτωση που παραμείνει στην Ελλάδα για δύο χρόνια, οι συνολικές του απολαβές θα φτάσουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η συμφωνία για τον Ναΐρ Τικνιζιάν

Στο μέτωπο του ποδοσφαίρου, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία ακόμα σημαντική μεταγραφή, αυτή του Ναΐρ Τικνιζιάν, μετά την πρόσφατη απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ. Οι «ερυθρόλευκοι» κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον 27χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος είναι αρμενικής καταγωγής.

Οι πληροφορίες από τη Σερβία αναφέρουν ότι το κόστος της μεταγραφής ενδέχεται να ξεπεράσει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ, με τα μπόνους να ανεβάζουν το συνολικό ποσό έως και τα επτά εκατομμύρια ευρώ. Η απόκτηση του Τικνιζιάν βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για τους Πειραιώτες, ενισχύοντας σημαντικά την αριστερή πτέρυγα της άμυνας.

Το ταξίδι του Τικνιζιάν και η ενσωμάτωση

Ο Ναΐρ Τικνιζιάν αναμένεται να ταξιδέψει από τη Σερβία στην Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας, 17 Αυγούστου. Η άφιξή του στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 08:55, με πτήση μέσω Βελιγραδίου. Μετά την άφιξή του, ο παίκτης θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του.

Το πιθανότερο είναι ότι ο Αρμένιος αμυντικός θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την Τρίτη ή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη. Στη συνέχεια, θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας στο Ρέντη, ξεκινώντας την προσαρμογή του στο νέο του περιβάλλον και τους συμπαίκτες του.

Σενάρια για την αριστερή πλευρά της άμυνας

Παρά την επικείμενη άφιξη του Ναΐρ Τικνιζιάν, υπάρχει το σενάριο ότι η θέση του αριστερού μπακ ενδέχεται να μην έχει κλείσει οριστικά. Δεν αποκλείεται η απόκτηση και άλλου παίκτη για την ίδια θέση, εφόσον υπάρξει πρόταση για την πώληση του Μπρούνο.

Αυτήν τη στιγμή, ο προπονητής Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα να συνεχίσει με το δίδυμο των Μπρούνο και Τικνιζιάν στην αριστερή πλευρά της άμυνας. Ωστόσο, δεν θα έλεγε όχι σε μια ενδεχόμενη πώληση του Νιγηριανού ποδοσφαιριστή. Στις αρχές του καλοκαιριού είχε υπάρξει πρόταση για τον Μπρούνο, η οποία όμως δεν ικανοποιούσε την ομάδα. Ο Ολυμπιακός πρόκειται να αξιοποιήσει ξανά οποιοδήποτε ενδιαφέρον προκύψει για τον παίκτη, αν και το θέμα αυτό εξαρτάται από μελλοντικές εξελίξεις και δεν συγκαταλέγεται στα «καυτά» θέματα των ημερών.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit