Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού. Ο κορυφαίος κολυμβητής διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, τον οποίο είχε κερδίσει και πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι. Με αυτή την επιτυχία, ο Χρήστου πρόσθεσε ένα ακόμα χρυσό στην πλούσια συλλογή του, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση.

Η κούρσα που του χάρισε το χρυσό στο Παρίσι

Ο Απόστολος Χρήστου πραγματοποίησε μια τρομερή και φανταστική κούρσα στον μεγάλο τελικό των 100μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Ο Έλληνας κολυμβητής έγραψε ιστορία με την εμφάνισή του, καθώς μετά από μια εξαιρετική παρουσία στα προκριματικά, κατάφερε να κολυμπήσει με την ίδια ταχύτητα και αποφασιστικότητα στον τελικό, εξασφαλίζοντας την κορυφαία θέση.

Η κούρσα ήταν συγκλονιστική, με τον Χρήστου να ξεκινάει αρχικά πίσω από τους αντιπάλους του. Ωστόσο, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν το έβαλε κάτω. Στη συνέχεια, πάτησε «γκάζι» και ανέκτησε το χαμένο έδαφος, δείχνοντας την ψυχραιμία και την αντοχή του. Ο κολυμβητής του Παναγιώτη Βελέντζα επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κάτι που φάνηκε καθαρά στην τελική ευθεία.

Ο Χρήστου κατάφερε να νικήσει τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Ιταλό Τομάς Τσεκόν, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στην τελευταία χεριά. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 52.27, επίδοση που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο. Ο Ιταλός αθλητής σημείωσε 52.28, μένοντας μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου πίσω από τον Χρήστου, ο οποίος ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Διατήρηση του ευρωπαϊκού τίτλου και «back to back» επιτυχίες

Με την επικράτησή του στο Παρίσι, ο Απόστολος Χρήστου διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο. Αυτή η διάκριση αποτελεί συνέχεια της επιτυχίας του πριν από δύο χρόνια, όταν είχε κατακτήσει τον ίδιο τίτλο στο Βελιγράδι. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην συγκεκριμένη κατηγορία του υγρού στίβου.

Ο Χρήστου, με αυτή την «back to back» κατάκτηση, απέδειξε ότι τίποτα δεν μπορούσε να του στερήσει το χρυσό μετάλλιο. Η ικανότητά του να υπερασπίζεται τον τίτλο του και να παραμένει στην κορυφή της Ευρώπης, δείχνει τη συνέπεια και την αφοσίωσή του στον αθλητισμό. Η νίκη αυτή τον φέρνει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, αποδεικνύοντας τη σταθερή του αξία και την ανωτερότητά του.

Ένα «πλούσιο» παλμαρέ και σταθερή παρουσία στο βάθρο

Το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι προστίθεται σε ένα ήδη «πλούσιο» παλμαρέ για τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος έχει «χτίσει» ένα εντυπωσιακό σερί στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με αυτή την επιτυχία, ο Έλληνας κολυμβητής φτάνει συνολικά τα εννέα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, μια επίδοση που τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του χώρου.

Ο Χρήστου αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην καριέρα του, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταθερή του παρουσία στην κορυφή του ευρωπαϊκού υγρού στίβου. Αυτό το επίτευγμα επιβεβαιώνει ότι ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δεν απουσιάζει σχεδόν ποτέ από το βάθρο των νικητών στις μεγάλες διοργανώσεις.

Ο 28χρονος Ολυμπιονίκης βρίσκεται σταθερά στη ζώνη των μεταλλίων σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και άλλες μεγάλες διοργανώσεις από το 2016 και έπειτα. Η διαρκής του παρουσία στις υψηλότερες θέσεις των βάθρων, καταδεικνύει την αδιάκοπη προσπάθεια και την υψηλή του απόδοση σε κορυφαίο επίπεδο, καθιστώντας τον έναν από τους πιο συνεπείς κολυμβητές της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta