Ο Απόστολος Χρήστου αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας κολυμβητής, λίγο μετά τη μεγάλη του επιτυχία, εξέφρασε την έκπληψή του για την πρώτη θέση, δηλώνοντας ότι δεν το περίμενε. Μίλησε για την κούρσα του, τις σκέψεις του πριν τον αγώνα, καθώς και για τα συναισθήματά του, ευχαριστώντας παράλληλα την οικογένειά του και τον κόσμο για τη στήριξη.

Η μεγάλη επιτυχία στο Παρίσι

Ο Απόστολος Χρήστου κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του, διατηρώντας τα σκήπτρα του στην κορυφή της Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε μια εξαιρετική κούρσα στο Παρίσι, όπου με χρόνο 52.27 υποστήριξε τον τίτλο του, κατακτώντας για άλλη μια φορά το χρυσό μετάλλιο.

Στη διάρκεια του αγώνα, ο Χρήστου πίεσε στα τελευταία μέτρα και με μια εξαιρετική χεριά στο τέλος κατάφερε να περάσει τον Ιταλό Τόμας Τσεκόν. Ήταν κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον Ιταλό αντίπαλό του. Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί την ένατη φορά που ο Απόστολος Χρήστου ανεβαίνει στο βάθρο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Οι σκέψεις πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα

Μετά το τέλος του τελικού, ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε για την προσέγγισή του στον αγώνα. Όπως δήλωσε, προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, ώστε να ανεβάσει τον ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα, κάτι που θεωρεί ότι ήταν το μυστικό της επιτυχίας του.

Σχετικά με τις σκέψεις του πριν και κατά τη διάρκεια της κούρσας, ο Απόστολος Χρήστου ανέφερε: «Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω, έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και, όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη, έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε».

Μια δεκαετία στο βάθρο και το σερί μεταλλίων

Ο Απόστολος Χρήστου διατηρεί ένα εντυπωσιακό σερί μεταλλίων από το 2016, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη αγωνιστική του κλάση και σταθερότητα. Ο ίδιος τόνισε ότι ο βασικός του στόχος ήταν να βρεθεί στο βάθρο στα 100μ. ύπτιο, πόσω μάλλον τώρα που κέρδισε.

Όπως ο ίδιος εξήγησε, αυτή η παράδοση ξεκίνησε από το πρώτο του Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2016. Με τη νέα του επιτυχία, ο Απόστολος Χρήστου κλείνει μια δεκαετία στο βάθρο των νικητών, με αποκορύφωμα το πρόσφατο χρυσό μετάλλιο.

Η κούραση και η διαχείριση της κατάστασης

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν έκρυψε ότι δεν περίμενε να κερδίσει την πρώτη θέση. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Δεν το περίμενα ότι θα κερδίσω σήμερα, μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι με την ψυχραιμία και την εμπειρία που έχει πλέον, μπορεί να διαχειριστεί κρίσιμες καταστάσεις. Αυτό φάνηκε και στον αγώνα, καθώς κατάφερε να επεξεργαστεί την κατάσταση και να πάρει το μέγιστο από την κούρσα του, παρά την κούραση που ένιωθε.

Η στήριξη της οικογένειας και οι προηγούμενες διακρίσεις

Ο Απόστολος Χρήστου ευχαρίστησε θερμά την οικογένειά του, η οποία τον παρακολουθούσε από τις κερκίδες. «Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν όλοι να με δουν στον αγώνα και μου έδωσαν λίγο παραπάνω δύναμη, έτσι ώστε να κολυμπήσω ακόμα πιο δυνατά για να κερδίσω το χρυσό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Παρίσι φαίνεται να είναι ένας τόπος που του φέρνει καλές επιτυχίες. Τον Αύγουστο του 2024, στους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στην ίδια πόλη, ο Χρήστου είχε πανηγυρίσει το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, μια διάκριση που αποτελούσε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του μέχρι τότε. Δύο χρόνια αργότερα, επέστρεψε στο βάθρο του Παρισιού, αυτή τη φορά με χρυσό μετάλλιο.

Με πληροφορίες από Athletiko

Φωτογραφία: Athletiko