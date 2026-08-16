Ο Απόστολος Χρήστου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100μ. ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παρισιού. Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής επικράτησε του μεγάλου του αντιπάλου, του Ιταλού Τόμας Τσέκον, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα που κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία χεριά. Η νίκη του Χρήστου, με επίδοση 52.27 δευτερόλεπτα, επισφράγισε με τον καλύτερο τρόπο την ελληνική παρουσία στην τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης.

Ο συγκλονιστικός τελικός στο Παρίσι

Στον τελικό των 100μ. ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου έδειξε την κλάση του, τερματίζοντας πρώτος με χρόνο 52.27 δευτερόλεπτα. Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπος, καθώς ο Ιταλός Τόμας Τσέκον ακολούθησε στη δεύτερη θέση με επίδοση 52.28 δευτερόλεπτα. Η διαφορά μόλις ενός εκατοστού του δευτερολέπτου μεταξύ των δύο αθλητών υπογραμμίζει τον δραματικό χαρακτήρα του τελικού, όπου η νίκη κρίθηκε στην κυριολεξία στην τελευταία χεριά.

Παρόλο που ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε στην τέταρτη θέση κατά τη στροφή των 50 μέτρων, δεν πτοήθηκε. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο 50άρι, ο Απόστολος Χρήστου κατάφερε να προσπεράσει όλους τους αντιπάλους του, συμπεριλαμβανομένου του Τσέκον, φτάνοντας πρώτος στον τερματισμό. Με αυτή την επίδοση, ο Χρήστου υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο που είχε κατακτήσει στο ίδιο αγώνισμα πριν από δύο χρόνια.

Η υπεράσπιση του τίτλου και τα εννέα μετάλλια

Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 100μ. ύπτιο αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη φορά που ο Απόστολος Χρήστου αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Αυτή η διαδοχική επιτυχία επιβεβαιώνει τη σταθερή του παρουσία στην κορυφή της ευρωπαϊκής κολύμβησης και την ικανότητά του να διατηρεί τον τίτλο του.

Με το νέο αυτό χρυσό μετάλλιο, ο Απόστολος Χρήστου έχει πλέον φτάσει συνολικά τα εννέα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Από αυτά τα εννέα, τέσσερα είναι χρυσά, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες κολυμβητές στην ιστορία των διοργανώσεων. Ο ασημένιος ολυμπιονίκης, όπως αναφέρεται στις πηγές, συνέχισε την εντυπωσιακή του συγκομιδή μεταλλίων.

Η ελληνική παρουσία στην τελευταία ημέρα του πρωταθλήματος

Ο Απόστολος Χρήστου έκλεισε με τον ωραιότερο τρόπο την ελληνική παρουσία στην τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης που διεξήχθη στο Παρίσι. Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Χρήστου αποτέλεσε το επιστέγασμα των προσπαθειών και των διακρίσεων της ελληνικής αποστολής σε αυτή τη διοργάνωση.

Πριν από την επιτυχία του Χρήστου, η ελληνική ομάδα είχε ήδη καταγράψει σημαντικές διακρίσεις. Ο Σίσκος, ένας ακόμη Έλληνας κολυμβητής, είχε κατακτήσει δύο μετάλλια: ένα αργυρό και ένα χάλκινο. Αυτές οι επιτυχίες συνέβαλαν στον συνολικό θετικό απολογισμό της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Οι επιδόσεις της Άρτεμις Βασιλάκη

Στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής στην τελευταία ημέρα των αγώνων, είχαμε παρουσία και στον τελικό των 400μ. ελεύθερο γυναικών. Η Άρτεμις Βασιλάκη συμμετείχε σε αυτόν τον τελικό, όπου τερμάτισε στην όγδοη θέση, καταγράφοντας χρόνο 4:11.98.

Για την Άρτεμις Βασιλάκη, οι προσδοκίες για μετάλλιο σε αυτό το αγώνισμα δεν ήταν πρωταρχικός στόχος. Αντιθέτως, η αθλήτρια μπήκε στην κούρσα με την πρόθεση να κυνηγήσει ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Η συνολική της παρουσία στο Παρίσι κρίνεται εξαιρετική, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τους αγώνες της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης.

Με πληροφορίες από Reader

Φωτογραφία: Reader