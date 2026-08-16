Οριστικό τέλος για τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ από τον ΠΑΟΚ

Οριστικό τέλος μπαίνει στην παρουσία του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Σουηδός επιθετικός αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του μετά τη σημερινή προπόνηση της Τετάρτης, 16 Αυγούστου 2026. Ο 32χρονος φορ ολοκληρώνει έτσι το κεφάλαιο του «Δικεφάλου του Βορρά» και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της ποδοσφαιρικής του διαδρομής, το οποίο φαίνεται πως θα τον οδηγήσει εκτός Ευρώπης.

Το τέλος της συνεργασίας

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, καθώς μετά την προπόνηση της Τετάρτης, 16 Αυγούστου 2026, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του. Ο Σουηδός επιθετικός, ο οποίος έδωσε κανονικά το «παρών» στην προπόνηση, ενημέρωσε την ομάδα για την αποχώρησή του, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της παρουσίας του στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Οι τίτλοι τέλους για τον 32χρονο φορ στον «Δικέφαλο του Βορρά» έρχονται λίγους μήνες μετά την ένταξή του, με τον ίδιο να ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Η αποχώρησή του αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς έχει ήδη βρει την επόμενη ομάδα στην οποία θα συνεχίσει.

Η πορεία του στον ΠΑΟΚ

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ είχε μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2026, όταν αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Τότε, ο Σουηδός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατούσε στην ομάδα έως το 2027, δημιουργώντας προσδοκίες για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με τα «ασπρόμαυρα», ο 32χρονος φορ κατέγραψε συνολικά 23 συμμετοχές. Σε αυτές τις εμφανίσεις, ο Γερεμέγεφ σημείωσε 10 γκολ, ενώ προσέφερε και 3 ασίστ, αφήνοντας το στίγμα του με την αποτελεσματικότητά του στο σκοράρισμα, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ο ρόλος του στην ομάδα

Παρόλο που ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ είχε υπογράψει πολυετές συμβόλαιο, ο ρόλος του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης περιορίστηκε σημαντικά μετά την άφιξη του Αλέσιο Λίσι. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε τον Σουηδό επιθετικό στην αναζήτηση ενός νέου ποδοσφαιρικού «σπιτιού».

Το σύντομο κεφάλαιο του 32χρονου φορ στον ΠΑΟΚ φτάνει έτσι στο τέλος του, με τον ίδιο να έχει ήδη ενημερώσει τους συμπαίκτες του για την απόφασή του να αποχωρήσει. Πλέον, απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του.

Ο επόμενος σταθμός

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο προορισμός του θα είναι εκτός Ευρώπης. Ο Σουηδός επιθετικός έχει κλείσει τη συμφωνία για να συνεχίσει να αγωνίζεται σε σύλλογο μακριά από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

Η απόφασή του να αναζητήσει ομάδα εκτός Ελλάδας και Ευρώπης επιβεβαιώνει την επιθυμία του για μια διαφορετική πρόκληση, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ. Πλέον, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τον νέο του προορισμό.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit