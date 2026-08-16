Ολοκληρώνεται η μεταγραφή Αριάγκα στην ΑΕΚ: Έρχεται στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής

Η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την ολοκλήρωσή της, με τον 28χρονο διεθνή χαφ από την Ονδούρα να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Αθήνα. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής, με την άφιξή του να προσδιορίζεται για τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, περίπου στη 01.00 τα χαράματα της 17ης Αυγούστου 2026. Η Ένωση έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την απόκτηση του παίκτη, ο οποίος θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις πριν την τυπική ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η άφιξη στην Αθήνα και οι τελικές λεπτομέρειες

Ο Κέρβιν Αριάγκα αναμένεται το βράδυ της Κυριακής στην Ελλάδα, προκειμένου να μπει στην τελική διαδικασία για την ένταξή του στην Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, η άφιξή του προσδιορίζεται για τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, περίπου στη 01.00 τα χαράματα της 17ης Αυγούστου 2026.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη φτάσει σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την απόκτησή του. Μετά την άφιξή του, ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Αριάγκα θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την ΑΕΚ έως το 2030, αποτελώντας τη νέα σημαντική προσθήκη του Μάρκο Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή.

Το προφίλ του Κέρβιν Αριάγκα

Ο Κέρβιν Φαμπιάν Αριάγκα Βιγιανουέβα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στο Πουέρτο Κορτές της Ονδούρας. Είναι 28 ετών, έχει ύψος 1,91 μ. και είναι δεξιοπόδαρος. Η βασική του θέση είναι αυτή του αμυντικού μέσου, ενώ είναι διεθνής με την Ονδούρα, έχοντας καταγράψει 45 συμμετοχές και τέσσερα γκολ με την εθνική του ομάδα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έψαχναν έναν χαφ που θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες λύσεις και στο κέντρο της άμυνας, χαρακτηριστικά που φαίνεται να διαθέτει ο Αριάγκα.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Ονδούρα και τις ΗΠΑ

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Αριάγκα ξεκίνησε στην πατρίδα του, την Ονδούρα. Έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα με την Πλατένσε, πριν μετακομίσει το 2019 στη Μαραθόν. Με τη Μαραθόν άρχισε να καθιερώνεται και να τραβά την προσοχή εκτός της πατρίδας του, έχοντας 55 συμμετοχές και 11 γκολ στο πρωτάθλημα, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται κυρίως μπροστά από την άμυνα.

Το μεγάλο άλμα στην καριέρα του ήρθε τον Ιανουάριο του 2022, όταν άφησε την Ονδούρα για τις ΗΠΑ και τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ. Στο MLS παρέμεινε περίπου δυόμισι χρόνια και εξελίχθηκε σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας. Η Μινεσότα, όταν ανακοίνωσε την παραχώρησή του, κατέγραφε 58 εμφανίσεις σε regular season και playoffs, με έξι γκολ, τρεις ασίστ και περισσότερα από 3.800 λεπτά συμμετοχής.

Το πέρασμα από Ευρώπη και Ισπανία

Το καλοκαίρι του 2024, ο Αριάγκα πήρε τον δρόμο για την Ευρώπη και την Παρτίζαν Βελιγραδίου. Στο σερβικό πρωτάθλημα πραγματοποίησε 15 εμφανίσεις, πριν η καριέρα του συνεχιστεί στην Ισπανία. Τον Ιανουάριο του 2025 παραχωρήθηκε δανεικός στη Σαραγόσα, με την οποία αγωνίστηκε 17 φορές στη Segunda División και πέτυχε ένα γκολ.

Οι εμφανίσεις του στην Ισπανία άνοιξαν τον δρόμο για το επόμενο βήμα και το καλοκαίρι του 2025 αποκτήθηκε από τη Λεβάντε, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028. Η Λεβάντε τον αγόρασε για 500.000 ευρώ από τους Σέρβους, οι οποίοι κράτησαν 25% ποσοστό μεταπώλησης. Με τη Λεβάντε έκανε πλέον το βήμα στη La Liga. Τη σεζόν 2025-26 κατέγραψε 27 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα, εκ των οποίων 16 ως βασικός, με τρία γκολ και τρεις ασίστ σε 1.532 λεπτά. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη Λεβάντε σε συνολικά 28 παιχνίδια πρωταθλήματος και Κυπέλλου στην Ισπανία, μετρώντας 3 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Με πληροφορίες από Athletiko

Φωτογραφία: Athletiko