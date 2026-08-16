Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο, σε έναν τελικό που κόπηκε η ανάσα στο Παρίσι. Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής έδειξε την κλάση του, διατηρώντας τον θρόνο του με μια εντυπωσιακή επίδοση 52.27 δευτερολέπτων. Η νίκη του ήρθε έπειτα από μια συναρπαστική μάχη με τον Ιταλό Τόμας Τσέκον, τον οποίο νίκησε κυριολεκτικά στην τελευταία χεριά.

Ο θρίαμβος του Χρήστου στο Παρίσι

Ο τελικός των 100μ. ύπτιο στο Παρίσι βρήκε τον Απόστολο Χρήστου σε εξαιρετική φόρμα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο αγώνισμα. Ο Έλληνας αθλητής, ο οποίος είχε κατακτήσει τον τίτλο και πριν από δύο χρόνια, υπερασπίστηκε με επιτυχία τον ευρωπαϊκό του θρόνο. Η επίδοσή του, 52.27 δευτερόλεπτα, ήταν αρκετή για να τον φέρει στην πρώτη θέση, αφήνοντας τον Ιταλό Τόμας Τσέκον στη δεύτερη με 52.28 δευτερόλεπτα.

Η αναμέτρηση με τον Τσέκον ήταν ιδιαίτερα κλειστή, με τους δύο κολυμβητές να δίνουν μάχη μέχρι το τελευταίο εκατοστό. Ο Χρήστου κατάφερε να επικρατήσει στην «τελευταία χεριά», δείχνοντας ψυχραιμία και αποφασιστικότητα σε έναν από τους πιο συγκλονιστικούς τελικούς του πρωταθλήματος. Η νίκη αυτή αποτελεί μια ακόμη λαμπρή σελίδα στην καριέρα του.

Η πορεία προς το χρυσό μετάλλιο

Παρά το γεγονός ότι ο Απόστολος Χρήστου έστριψε τέταρτος στα 50 μέτρα, δεν πτοήθηκε και πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό δεύτερο 50άρι. Με μια δυναμική αντεπίθεση, κατάφερε να προσπεράσει όλους τους αντιπάλους του, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλού Τσέκον, φτάνοντας πρώτος στον τερματισμό. Αυτή η στρατηγική και η αντοχή του ανέδειξαν την αγωνιστική του ποιότητα.

Η ικανότητά του να διαχειρίζεται την κούρσα και να ανεβάζει ρυθμό στο δεύτερο μισό της διαδρομής αποδείχθηκε καθοριστική. Ο τρόπος με τον οποίο κάλυψε τη διαφορά και πέρασε τους ανταγωνιστές του, ειδικά τον Τσέκον, στην τελική ευθεία, ήταν χαρακτηριστικός ενός κορυφαίου αθλητή που γνωρίζει πώς να κερδίζει σε υψηλό επίπεδο.

Εννέα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παρίσι, ο Απόστολος Χρήστου έφτασε συνολικά τα εννέα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Από αυτά τα εννέα μετάλλια, τα τέσσερα είναι χρυσά, επιβεβαιώνοντας την σταθερή του παρουσία στην κορυφή της ευρωπαϊκής κολύμβησης. Η συλλογή μεταλλίων του αναδεικνύει τη μακροχρόνια επιτυχία και την αφοσίωσή του στον αθλητισμό.

Η επανάληψη της επιτυχίας του, δύο χρόνια μετά τον προηγούμενο τίτλο του, δείχνει τη συνέπεια στην απόδοσή του και την ικανότητά του να παραμένει στην ελίτ του αθλήματος. Η ελληνική κολύμβηση έχει έναν σταθερό πρωταγωνιστή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον Χρήστου να συνεχίζει να προσθέτει διακρίσεις στο ενεργητικό του.

Οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές

Η ελληνική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο χάρη στον θρίαμβο του Χρήστου, αλλά είχε και άλλες σημαντικές στιγμές. Πριν από το χρυσό μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου, ο Σίσκος είχε ήδη κατακτήσει δύο μετάλλια για την Ελλάδα, ένα αργυρό και ένα χάλκινο, συμβάλλοντας στην επιτυχημένη συγκομιδή της ελληνικής αποστολής.

Ελληνική συμμετοχή υπήρξε και στον τελικό των 400μ. ελεύθερο γυναικών, με την Άρτεμις Βασιλάκη να τερματίζει στην όγδοη θέση. Η Βασιλάκη ολοκλήρωσε την κούρσα της σε χρόνο 4:11.98. Αν και δεν είχε προσδοκίες για μετάλλιο, μπήκε στην κούρσα με στόχο να κυνηγήσει ένα πανελλήνιο ρεκόρ, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική συνολικά παρουσία της στο Παρίσι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του τελικού των 100μ. ύπτιο

Ο τελικός των 100μ. ύπτιο ανέδειξε τους κορυφαίους κολυμβητές της Ευρώπης, με τον Απόστολο Χρήστου να βρίσκεται στην κορυφή. Ακολουθούν αναλυτικά οι επιδόσεις των οκτώ φιναλίστ:

Απόστολος Χρήστου (Ελλάδα) 52.27 Τόμας Τσεκόν (Ιταλία) 52.28 Πάβελ Σαμουσένκο (Ρωσία) 52.57 Γιοχάν Ντοϊέ-Μπρουάρ (Γαλλία) 52.71 Γκεόργκι Ιακόβλεφ (Ρωσία) 52.73 Κσάβερι Μάσιουκ (Πολωνία) 52.92 Μέουν Τομάκ (Γαλλία) 53.47 Τζακ Σκέρι (Μ. Βρετανία) 53.65

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta