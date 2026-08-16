Πένραϊς: Σούπερ ντεμπούτο στη Σκωτία με γκολ και ασίστ για τη Ρέιντζερς

Ο Τζέιμς Πένραϊς πραγματοποίησε ένα ιδανικό ντεμπούτο με τη φανέλα της Ρέιντζερς στη Σκωτία. Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση κόντρα στη Σεντ Μίρεν, συμβάλλοντας στη νίκη της ομάδας του με 5-1. Πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο League Cup.

Η επιστροφή στην πατρίδα και η άμεση ενσωμάτωση

Ο Τζέιμς Πένραϊς επαναπατρίστηκε στη Σκωτία, επιστρέφοντας στην πατρίδα του μετά την ολοκλήρωση του deal δανεισμού του από την ΑΕΚ στους «Προτεστάντες». Η μετακίνησή του στη Ρέιντζερς ανακοινώθηκε επίσημα, και σχεδόν 24 ώρες μετά, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα της νέας του ομάδας.

Από την πρώτη του συμμετοχή, ο Πένραϊς φάνηκε σαν στο σπίτι του, δικαιώνοντας πλήρως την επιλογή του προπονητή Ντέρεκ ΜακΊνες να του δώσει αμέσως φανέλα βασικού. Το ξεκίνημα αυτό ήταν το ιδανικότερο που θα μπορούσε να φανταστεί ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ.

Καθοριστική παρουσία και επιθετική συμβολή

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση του League Cup απέναντι στη Σεντ Μίρεν και η παρουσία του ήταν καθοριστική στο επιθετικό παιχνίδι της Ρέιντζερς. Κατάφερε να βρει δίχτυα αλλά και να δημιουργήσει ένα ακόμα τέρμα για τους συμπαίκτες του, βάζοντας τη σφραγίδα του στην αναμέτρηση.

Ο Πένραϊς πρωταγωνίστησε με την απόδοσή του, οδηγώντας την ομάδα του σε μία άνετη νίκη με σκορ 5-1, η οποία εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η συμβολή του ήταν εμφανής σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δείχνοντας την αξία του από την πρώτη στιγμή.

Οι στιγμές που «μίλησε» η μπάλα

Οι καθοριστικές στιγμές για τον Πένραϊς ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, στο 52ο λεπτό, ο Σκωτσέζος ποδοσφαιριστής σέρβιρε μία εξαιρετική ασίστ στον συμπαίκτη του Γκασαμά, ο οποίος μετέτρεψε την πάσα σε γκολ, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-1 υπέρ της Ρέιντζερς.

Μόλις δύο λεπτά αργότερα, στο 54ο λεπτό, ο ίδιος ο Πένραϊς άνοιξε τον λογαριασμό του με τη νέα του ομάδα. Έπειτα από μία αστραπιαία αντεπίθεση, βρέθηκε σε θέση βολής και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 4-1. Ο πανηγυρισμός του για το πρώτο του γκολ ήταν έξαλλος, δείχνοντας την ικανοποίησή του για την επίτευξη του τέρματος.

Ένα εντυπωσιακό πρώτο βήμα για τους «Τζερς»

Με αυτή την εντυπωσιακή εμφάνιση, ο Τζέιμς Πένραϊς έκανε ένα ονειρικό και εντυπωσιακό πρώτο βήμα στη νέα σελίδα της καριέρας του. Το ντεμπούτο του ήταν πέρα από κάθε προσδοκία, με γκολ και ασίστ, κάτι που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

Από την πρώτη του κιόλας συμμετοχή, ο 27χρονος αριστερός μπακ έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά στους «Τζερς», αφήνοντας υποσχέσεις για τη συνέχεια της παρουσίας του στην ομάδα της Σκωτίας και την καθοριστική του συμβολή στο επιθετικό παιχνίδι.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta