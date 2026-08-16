Ο Έλληνας εξτρέμ Χρήστος Τζόλης έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο με τη φανέλα της Άρσεναλ στον τελικό του Community Shield. Ο 24χρονος επιθετικός πρωταγωνίστησε, δίνοντας δύο ασίστ που οδήγησαν τους «κανονιέρηδες» σε προβάδισμα 3-0 έναντι της Μάντσεστερ Σίτι. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα, καθώς ο Τζόλης έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στον αγώνα.

Το εντυπωσιακό ντεμπούτο και η κυριαρχία του Τζόλη

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Άρσεναλ, έχοντας ξεκινήσει βασικός στην αναμέτρηση του Community Shield. Ο Έλληνας εξτρέμ ξεχώρισε από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, δείχνοντας τις δυνατότητές του απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στον αγωνιστικό χώρο, ο 24χρονος επιθετικός έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Μάντσεστερ Σίτι. Η δράση του ήταν συνεχής, δημιουργώντας προβλήματα στους αμυντικούς της ομάδας του Μαρέσκα με τις κινήσεις και τις πάσες του.

Το πρώτο τέρμα και η ασίστ για το 2-0

Η Άρσεναλ μπήκε φουριόζα στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ πριν καν συμπληρωθεί το 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Καλαφιόρι βγήκε τετ α τετ και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στους Λονδρέζους.

Η συνέχεια ήταν το ίδιο καλή για τους «κανονιέρηδες», οι οποίοι διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 28ο λεπτό. Ο Έντεγκααρντ έκανε την σέντρα και ο Χρήστος Τζόλης με εντυπωσιακή κεφαλιά σέρβιρε στον Κάι Χάβερτς. Ο Χάβερτς, ο οποίος βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της ομάδας του Μαρέσκα, έγραψε από κοντά το 2-0 για την Άρσεναλ.

Η δεύτερη ασίστ στον αρχηγό Όντεγκααρντ για το 3-0

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Χρήστος Τζόλης βοήθησε την Άρσεναλ να φτάσει στο 3-0 κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Έλληνας επιθετικός «σέρβιρε» ξανά, αυτή τη φορά για τον αρχηγό των Gunners, Όντεγκααρντ.

Συγκεκριμένα, νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 48ο ή 53ο λεπτό, ο Τζόλης ελίχθηκε από αριστερά. Πήρε την μπάλα και με ωραία πάσα έκανε το γύρισμα στο χώρο του πέναλτι, βρίσκοντας τον Όντεγκααρντ. Ο Όντεγκααρντ πήρε την μπάλα και με σουτ νίκησε τον Ντοναρούμα, εκτελώντας ιδανικά για το 3-0 της Άρσεναλ.

Η Άρσεναλ μετατρέπει σε περίπατο τον τελικό

Η Άρσεναλ μετατρέπει σε περίπατο το Community Shield, καθώς προηγείται της Μάντσεστερ Σίτι με 3-0. Οι «κανονιέρηδες» μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι και η συνέχεια ήταν το ίδιο καλή για αυτούς, δείχνοντας από νωρίς την ανωτερότητά τους.

Με το προβάδισμα των τριών τερμάτων, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ουσιαστικά καθάρισε το ματς. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε νωρίς, εκτός κι αν συμβεί μια ανατροπή στη συνέχεια, κάτι που φαντάζει δύσκολο με βάση την εικόνα του αγώνα.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta