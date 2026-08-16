Κωνσταντέλιας: Υπέγραψε στην Ντόρτμουντ και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι πλέον παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς την Κυριακή (16/8) πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον γερμανικό σύλλογο. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός ταξίδεψε το πρωί της ίδιας ημέρας στη Γερμανία και οι διαδικασίες προχώρησαν γρήγορα. Πλέον, απομένει το τυπικό σκέλος και οι επίσημες ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τον ΠΑΟΚ.

Η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για προσωπικούς λόγους

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναμένεται να επιστρέψει το βράδυ της Κυριακής (16/8) στη Θεσσαλονίκη, μετά την ολοκλήρωση του τυπικού μέρους της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο ποδοσφαιριστής ενημέρωσε τους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας ότι το πρωί της Δευτέρας (17/8) πρέπει να βρίσκεται στην πόλη.

Ο λόγος της άμεσης επιστροφής του είναι προσωπικός, καθώς η νεογέννητη κόρη του αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την κλινική όπου νοσηλεύεται από το περασμένο Σάββατο (8/8). Ο Κωνσταντέλιας επιθυμεί να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειάς του. Αμέσως μετά, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ταξιδέψει εκ νέου για το Ντόρτμουντ, προκειμένου να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει ένα εγγυημένο ποσό ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Επιπλέον, στη συμφωνία προβλέπονται δύο εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους επίτευξης στόχων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό.

Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης 17,5%, κάτι που μπορεί να τους αποφέρει πρόσθετα έσοδα εφόσον η Ντόρτμουντ παραχωρήσει στο μέλλον τον Έλληνα διεθνή. Σε ό,τι αφορά στο συμβόλαιο του Γιάννη Κωνσταντέλια, οι ετήσιες απολαβές του στη Γερμανία αναμένεται να ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συμβόλαιο αναμένεται να έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.

Η πορεία του στον ΠΑΟΚ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ έχοντας διαγράψει μια σπουδαία πορεία, εξελιχθείς από τις ακαδημίες του συλλόγου. Αναδείχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Με την ασπρόμαυρη φανέλα κατέγραψε συνολικά 190 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 44 γκολ και μοιράζοντας 26 ασίστ. Στη διαδρομή του με τον ΠΑΟΚ, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πανηγύρισε επίσης την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και ενός Κυπέλλου Ελλάδας.

Το παρασκήνιο της μεταγραφής στη Ντόρτμουντ

Η γερμανική εφημερίδα Bild παρουσιάζει τον Έλληνα διεθνή ως την άμεση μεταγραφική απάντηση της Ντόρτμουντ, μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων με την Κολωνία για την απόκτηση του Σαΐντ Ελ Μάλα.

Μία ημέρα νωρίτερα, πριν από το φιλικό της Ντόρτμουντ με τη Ρόμα, ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Κάρστεν Κράμερ, είχε προαναγγείλει ουσιαστικά ότι υπήρχε εναλλακτική λύση στα μεταγραφικά σχέδια της ομάδας. Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει στο Sky: «Η Μπορούσια είναι πάντα καλά προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο και πιστεύω ότι έχουμε κάτι καλό στα σκαριά». Λίγες ώρες αργότερα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν για τη Γερμανία.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis