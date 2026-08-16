Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό επίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα της Άρσεναλ, ξεχωρίζοντας στον τελικό του Community Shield κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο 24χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη των «κανονιέρηδων» με 3-0, μοιράζοντας δύο ασίστ και αναδεικνυόμενος σε έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Η εμφάνισή του προκάλεσε θύελλα ενθουσιασμού στους οπαδούς των Λονδρέζων, οι οποίοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο θρίαμβος στο community shield

Η Άρσεναλ αντιμετώπισε τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Community Shield, διεκδικώντας την πρώτη κούπα της σεζόν στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο «Principality Stadium», όπου οι δύο ομάδες διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Οι «κανονιέρηδες» κατάφεραν να προηγηθούν 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ με την έναρξη της επανάληψης έφτασαν στο 3-0, «σφραγίζοντας» τη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στην ομάδα του Μαρέσκα.

Δύο ασίστ στο επίσημο ντεμπούτο

Ο Μικέλ Αρτέτα εμπιστεύτηκε τον Χρήστο Τζόλη, δίνοντάς του θέση βασικού στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, και ο 24χρονος διεθνής τον δικαίωσε πλήρως. Ο Έλληνας επιθετικός μοίρασε δύο ασίστ, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Η πρώτη του ασίστ ήρθε στο 28ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα του Έντεγκααρντ, ο Τζόλης με εντυπωσιακή κεφαλιά σέρβιρε στον Κάι Χάβερτς, ο οποίος βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Σίτι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Με την έναρξη της επανάληψης, στο 48ο λεπτό, ο Τζόλης ελίχθηκε από αριστερά και έκανε το γύρισμα στο χώρο του πέναλτι. Εκεί, ο Έντεγκαρντ πήρε την μπάλα και με σουτ νίκησε τον Ντοναρούμα, διαμορφώνοντας το 3-0 για τους Λονδρέζους.

Αποθεωτικά σχόλια και ενθουσιασμός

Τα πεπραγμένα του Έλληνα μεσοεπιθετικού προκάλεσαν αναμενόμενα μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών της Άρσεναλ. Τα σχόλια στο Twitter (ή Χ) ήταν πολλά και άκρως αποθεωτικά για τον «αστέρα» της γαλανόλευκης.

Πολλοί οπαδοί στάθηκαν στις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο, ενώ άλλοι εξήραν τις αποφάσεις που έπαιρνε με την μπάλα στα πόδια του και το ποδοσφαιρικό του IQ. Η σεζόν προβλέπεται ιδιαίτερα συναρπαστική για τον 24χρονο εξτρέμ, ο οποίος έδειξε από τα πρώτα φιλικά ματς ότι θα φέρει ευχάριστο πονοκέφαλο στον Μίκελ Αρτέτα.

Άμεσος αντίκτυπος και στατιστικά

Ο Χρήστος Τζόλης είχε άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση της ομάδας του, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 90 λεπτά συμμετοχής και δύο ασίστ. Σύμφωνα με τα στατιστικά, δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες στην αναμέτρηση, φτάνοντας τις τρεις, ενώ είχε και δύο μεγάλες ευκαιρίες για γκολ.

Επιπλέον, κατέγραψε έξι επαφές στην περιοχή του αντιπάλου, τέσσερις ανακτήσεις μπάλας και τρία τάκλιν, επιδεικνύοντας την ολοκληρωμένη του παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Ορισμένοι σχολίασαν πως ο Τζόλης έχει συνεισφορά σε γκολ σε κάθε παιχνίδι που έχει παίξει για την Άρσεναλ μέχρι στιγμής.

Ακόμη, αναφέρθηκε ότι ορισμένοι είχαν υποτιμήσει τα νούμερά του στην Κλαμπ Μπριζ, αγνοώντας την ικανότητά του στη λήψη αποφάσεων, την πρόβλεψη, την τοποθέτηση και το ποδοσφαιρικό του IQ. Περιγράφεται ως ένας από τους πιο έξυπνους παίκτες στην ομάδα της Άρσεναλ, με κάθε άγγιγμα και κίνηση να έχει σκοπό, πάντα στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, ενώ είναι έτοιμος να κάνει και την αμυντική δουλειά.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta