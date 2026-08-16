Ιδανικό ντεμπούτο για τον Χρήστο Τζόλη με την Άρσεναλ και δύο ασίστ στον τελικό του Community Shield

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό επίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα της Άρσεναλ στον 104ο τελικό του Community Shield, προσφέροντας δύο ασίστ στους συμπαίκτες του. Ο 24χρονος Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία διεξήχθη στο Κάρντιφ της Ουαλίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στο προβάδισμα των «Κανονιέρηδων» με 3-0.

Ο ρόλος του Τζόλη στο Community Shield

Ο Χρήστος Τζόλης, ο 24χρονος Έλληνας επιθετικός, ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επίσημο ντεμπούτο του με τα χρώματα της Άρσεναλ. Ο προπονητής της ομάδας, Μικέλ Αρτέτα, του έδωσε φανέλα βασικού στον τελικό του Community Shield, μια κίνηση που δικαιώθηκε πλήρως από την απόδοση του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Ο Τζόλης είχε ήδη πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή προετοιμασία στα φιλικά παιχνίδια της Άρσεναλ, δείχνοντας τις δυνατότητές του. Η αναμέτρηση στο Κάρντιφ της Ουαλίας ήταν κομβικής σημασίας, καθώς Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι διεκδικούσαν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η πρώτη ασίστ για το 2-0 των Λονδρέζων

Στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Χρήστος Τζόλης πρωταγωνίστησε στη φάση που οδήγησε στο δεύτερο τέρμα των Λονδρέζων. Κινήθηκε με επιτυχία στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και με μια εντυπωσιακή κεφαλιά-πάσα, σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Κάι Χάβερτς.

Ο Χάβερτς, ο οποίος βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της ομάδας του Μαρέσκα, εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Τζόλη και με νέα κεφαλιά νίκησε τον τερματοφύλακα Ντοναρούμα, διπλασιάζοντας έτσι τα τέρματα της Άρσεναλ και διαμορφώνοντας το 2-0.

Η συμβολή του στο 3-0 της Άρσεναλ

Η συνεισφορά του Χρήστου Τζόλη δεν περιορίστηκε στην πρώτη ασίστ. Με την έναρξη της επανάληψης, συγκεκριμένα στο 48ο λεπτό, ο Έλληνας επιθετικός βοήθησε την Άρσεναλ να φτάσει και στο τρίτο της τέρμα. Ελίχθηκε από την αριστερή πλευρά της επίθεσης και πραγματοποίησε ένα γύρισμα στον χώρο του πέναλτι.

Εκεί, ο Έντεγκαρντ υποδέχτηκε την μπάλα και με ένα δυνατό σουτ κατάφερε να νικήσει ξανά τον Ντοναρούμα, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 3-0 υπέρ των «Κανονιέρηδων». Έτσι, ο Τζόλης ολοκλήρωσε το ντεμπούτο του με δύο ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στο προβάδισμα της ομάδας του.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του τελικού

Η Άρσεναλ αιφνιδίασε τη Μάντσεστερ Σίτι από τα πρώτα δευτερόλεπτα του τελικού. Μόλις στα 23 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ. Ο Καλαφιόρι πλάσαρε εύστοχα, έπειτα από μια κάθετη πάσα που δέχτηκε από τον Λιούις-Σκέλι.

Το γρήγορο αυτό γκολ έδωσε ώθηση στους Λονδρέζους, οι οποίοι κατάφεραν να προηγηθούν με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του Community Shield, χάρη και στην πρώτη ασίστ του Χρήστου Τζόλη. Το προβάδισμα διευρύνθηκε σε 3-0 με την έναρξη της επανάληψης, με τη δεύτερη ασίστ του Έλληνα επιθετικού.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta