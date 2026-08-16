Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγα στην ΑΕΚ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγα στην ΑΕΚ, καθώς ο 28χρονος διεθνής χαφ από την Ονδούρα αναμένεται στην Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Η Ένωση έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την απόκτησή του, με τον ποδοσφαιριστή να ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο που θα τον δεσμεύει με τους «κιτρινόμαυρους» έως το 2030. Η άφιξη του Αριάγα στην Ελλάδα σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας σημαντικής προσθήκης για τη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Άφιξη στην Αθήνα και υπογραφή συμβολαίου

Ο Κέρβιν Αριάγα αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ο 28χρονος χαφ φέρεται να αποχώρησε από τη Βαρκελώνη και το ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή της Λεβάντε για το παιχνίδι της La Liga με την Εσπανιόλ, επιστρέφοντας στη Βαλένθια για να πετάξει στη συνέχεια για την Ελλάδα.

Μετά την άφιξή του, ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Αριάγα θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την ΑΕΚ έως το 2030, αποτελώντας τη νέα σημαντική προσθήκη του Μάρκο Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή.

Συμφωνία με τη Λεβάντε

Η ΑΕΚ έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγα, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Ισπανία και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Οι «κιτρινόμαυροι» έδωσαν τα χέρια με τον ισπανικό σύλλογο, με τη Λεβάντε να λαμβάνει ένα «ικανοποιητικό ποσό» για τη μεταγραφή, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το ακριβές ύψος του.

Ο ρεπόρτερ Χερμάν Μουνιόθ ανέφερε ότι η Λεβάντε θα βάλει στα ταμεία της μια καλή ποσότητα χρημάτων για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο υψηλόσωμος ποδοσφαιριστής, με ύψος 1,91 μέτρα, έχει επίσης τη δυνατότητα να προσφέρει και ως στόπερ αν χρειαστεί.

Η πορεία του Κέρβιν Αριάγα

Ο Κέρβιν Φαμπιάν Αριάγα Βιγιανουέβα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στο Πουέρτο Κορτές της Ονδούρας. Είναι δεξιοπόδαρος και η βασική του θέση είναι αυτή του αμυντικού μέσου. Έχει 45 συμμετοχές και τέσσερα γκολ με την Εθνική Ονδούρας.

Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε στην πατρίδα του, με την Πλατένσε, πριν μετακομίσει το 2019 στη Μαραθόν. Με τη Μαραθόν, άρχισε να καθιερώνεται, καταγράφοντας 55 συμμετοχές και 11 γκολ στο πρωτάθλημα, ένας ιδιαίτερα υψηλός αριθμός για έναν αμυντικό μέσο.

Από το MLS στην Ευρώπη

Το μεγάλο άλμα στην καριέρα του ήρθε τον Ιανουάριο του 2022, όταν άφησε την Ονδούρα για τις ΗΠΑ και τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ του MLS. Εκεί παρέμεινε περίπου δυόμισι χρόνια, εξελισσόμενος σε σημαντικό στέλεχος της ομάδας, με 65 συνολικές συμμετοχές, εκ των οποίων 58 στην κανονική διάρκεια και τα playoffs, έξι γκολ, τρεις ασίστ και περισσότερα από 3.800 λεπτά συμμετοχής.

Το καλοκαίρι του 2024, ο Αριάγα πήρε τον δρόμο για την Ευρώπη, υπογράφοντας στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, η οποία δαπάνησε 500.000 ευρώ για την απόκτησή του. Στο σερβικό πρωτάθλημα πραγματοποίησε 15 εμφανίσεις, πριν η καριέρα του συνεχιστεί στην Ισπανία. Τον Ιανουάριο του 2025 παραχωρήθηκε δανεικός στη Σαραγόσα, όπου αγωνίστηκε 17 φορές στη Segunda División και πέτυχε ένα γκολ. Οι εμφανίσεις του στην Ισπανία άνοιξαν τον δρόμο για το επόμενο βήμα.

Η πορεία του στην Ισπανία με τη Λεβάντε

Το περσινό καλοκαίρι, ο Κέρβιν Αριάγα μονιμοποιήθηκε στην Ισπανία, όχι στη Σαραγόσα, αλλά στη Λεβάντε, η οποία τον απέκτησε από την Παρτιζάν πληρώνοντας το ίδιο ποσό, 500.000 ευρώ, ενώ οι Σέρβοι κράτησαν και 25% ποσοστό μεταπώλησης. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη Λεβάντε.

Με τη Λεβάντε, ο Αριάγα έκανε το βήμα στη La Liga, παίρνοντας φανέλα βασικού στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Τη σεζόν 2025-26, κατέγραψε 27 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα, εκ των οποίων οι 16 ως βασικός, πετυχαίνοντας τρία γκολ και τρεις ασίστ σε 1.532 λεπτά συμμετοχής. Αυτή η πορεία τον οδήγησε στην τωρινή μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta