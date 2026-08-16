Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία της Γαλλίας οι Φρανσίσκο, Φουρνιέ και Γιαμπουσέλε

Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Γαλλίας ενισχύεται ενόψει των δύο πρώτων αγώνων για τη Β' φάση των Προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Στην προετοιμασία των «τρικολόρ» ενσωματώθηκαν σημαντικά ονόματα, όπως οι Σιλβέιν Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού, Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού και Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Παράλληλα, το «παρών» δίνει και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς, συμπληρώνοντας ένα ισχυρό σύνολο υπό την καθοδήγηση του Φρεντερίκ Φοτού.

Η ενσωμάτωση των «αιωνίων» και του Γιαμπουσέλε

Οι Σιλβέιν Φρανσίσκο και Εβάν Φουρνιέ, παίκτες των δύο «αιωνίων» αντιπάλων στην Ελλάδα, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού αντίστοιχα, βρίσκονται πλέον στην διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού Φρεντερίκ Φοτού. Οι δύο αθλητές, που σε λίγες εβδομάδες θα βρεθούν αντιμέτωποι στα ντέρμπι της ελληνικής λίγκας, θα είναι για τις επόμενες ημέρες συμπαίκτες με την εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Μαζί τους ενσωματώθηκε και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ένα ακόμα αστέρι της EuroLeague, ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα. Η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη για τους απαιτητικούς αγώνες που ακολουθούν αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η παρουσία του Βίκτορ Γουεμπανιάμα

Ένα από τα πιο λαμπρά ονόματα που ξεχωρίζουν στην προετοιμασία των «τρικολόρ» είναι ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο παίκτης των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της περσινής σεζόν στο ΝΒΑ, έχει ενσωματωθεί κανονικά στην ομάδα.

Ο Γουεμπανιάμα βρισκόταν ήδη στο Παρίσι, όπου προετοιμαζόταν με τους συμπαίκτες του από τους Σπερς ενόψει της επερχόμενης σεζόν στο ΝΒΑ. Η συμμετοχή του αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερο βάρος και ποιότητα στις προσπάθειες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Γαλλίας.

Προκριματικοί αγώνες για το Μουντομπάσκετ 2027

Η εθνική Γαλλίας θα δώσει δύο κρίσιμους αγώνες για τη Β' φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 27 Αυγούστου, εντός έδρας, στο Παρίσι, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Σλοβενίας.

Ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στις 30 Αυγούστου, εκτός έδρας, με αντίπαλο τη Σουηδία. Αυτά τα παιχνίδια αποτελούν μέρος της προσπάθειας της Γαλλίας να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Φιλικές αναμετρήσεις πριν τους επίσημους αγώνες

Πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις της, η εθνική Γαλλίας έχει να δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα λειτουργήσουν ως τεστ προετοιμασίας. Η πρώτη φιλική αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20 Αυγούστου, στις 21:30, στο Βελιγράδι, με αντίπαλο τη Σερβία.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 23 Αυγούστου και ώρα 19:00, οι δύο ομάδες, Γαλλία και Σερβία, θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά στην Ορλεάνη, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των φιλικών αγώνων πριν τους προκριματικούς.

Η έναρξη της προετοιμασίας και το πλήρες ρόστερ

Η προετοιμασία των «τρικολόρ» ξεκίνησε ουσιαστικά από την Κυριακή, με το πρώτο ραντεβού να δίνεται στην Ορλεάνη. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Φρεντερίκ Φοτού έχει καλέσει ένα ευρύ φάσμα παικτών από την Ευρώπη και την Αμερική, ώστε να διασφαλίσει την πληρότητα του ρόστερ.

Στην κλήση του Φοτού περιλαμβάνονται οι Αγιαγί, Μπουτέιγ, Φουρνιέ, Φρανσίσκο, Γκομπέρ, Ιφί, Χόαρντ, Λουβαβού-Καμπαρό, Νούα, Πονς, Ρεινόντ, Στράζελ, Τάρπεϊ και Γουεμπανιάμα. Αυτή η σύνθεση δείχνει την πρόθεση της Γαλλίας να παραταχθεί πλήρης και να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τις επερχόμενες προκλήσεις.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta