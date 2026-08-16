Ο ΠΑΟΚ εξετάζει τον Άντονι Μουσάμπα της Φενέρμπαχτσε

Δημοσιεύματα από τη γειτονική Τουρκία φέρνουν στο προσκήνιο το όνομα του Άντονι Μουσάμπα για τον ΠΑΟΚ, συνδέοντας άμεσα τον «δικέφαλο του βορρά» με την απόκτηση του Ολλανδού μεσοεπιθετικού. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό της Φενέρμπαχτσε, φέρεται να εξετάζεται από την ελληνική ομάδα. Το ενδιαφέρον αυτό έρχεται σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων για τον ΠΑΟΚ, καθώς οι οπαδοί του έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους, πραγματοποιώντας κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ και ζητώντας συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, λόγω της επικείμενης πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Το προφίλ του Άντονι Μουσάμπα

Ο Άντονι Μουσάμπα είναι ένας 25χρονος Ολλανδοκογκολέζος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης, έχοντας θέση εξτρέμ. Αυτή τη στιγμή ανήκει στο δυναμικό της τουρκικής Φενέρμπαχτσε, στην οποία μεταγράφηκε από τη Σαμσουνσπόρ.

Η Φενέρμπαχτσε τον απέκτησε το περσινό καλοκαίρι, επενδύοντας ένα σημαντικό ποσό για την αγορά του. Συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα είχε βγάλει από τα ταμεία της περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ της. Ο Μουσάμπα υπέγραψε ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το 2030.

Η πορεία του Ολλανδού εξτρέμ

Όσον αφορά τα στατιστικά του και τη μέχρι τώρα παρουσία του στα γήπεδα, ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής είχε μια ιδιαίτερα γεμάτη περσινή σεζόν. Φορώντας τη φανέλα τόσο της Σαμσουνσπόρ όσο και της Φενέρμπαχτσε, κατέγραψε συνολικά 45 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτές τις συμμετοχές, ο Μουσάμπα είχε έναν αξιοσημείωτο απολογισμό, σημειώνοντας οκτώ γκολ και μοιράζοντας δέκα ασίστ στους συμπαίκτες του.

Αντίθετα, η φετινή αγωνιστική περίοδος υπήρξε πιο περιορισμένη για τον ίδιο όσον αφορά τον χρόνο συμμετοχής. Μέχρι στιγμής, ο Άντονι Μουσάμπα έχει καταγράψει μόνο μία 20λεπτη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League, χωρίς να έχει λάβει περαιτέρω χρόνο σε άλλες επίσημες αναμετρήσεις της ομάδας του.

Το τουρκικό δημοσίευμα και το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ

Το όνομα του Άντονι Μουσάμπα έρχεται στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, καθώς πληθώρα δημοσιευμάτων από την Τουρκία συνδέουν άμεσα τον «δικέφαλο του βορρά» με την απόκτηση του παίκτη. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος δημοσιογράφος Φερουντούν Νιγκντελιόγλου είναι ένας από αυτούς που αναφέρουν το ενδιαφέρον των «ασπρόμαυρων» για τον Μουσάμπα της Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από τη γειτονική χώρα, ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ολλανδού εξτρέμ. Ωστόσο, από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο επίσημο σχόλιο ή τοποθέτηση σχετικά με το συγκεκριμένο μεταγραφικό σενάριο που κυκλοφορεί.

Το πλαίσιο των μεταγραφών στον ΠΑΟΚ

Το νέο μεταγραφικό σενάριο για τον Άντονι Μουσάμπα κυκλοφορεί σε μια περίοδο έντονης κινητοποίησης για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Οι φίλαθλοι του «δικεφάλου του βορρά» έχουν προβεί σε κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους και ζητώντας να συναντηθούν με τον μεγαλομέτοχο, Ιβάν Σαββίδη.

Η κινητοποίηση των οπαδών οφείλεται στην επικείμενη πώληση του νεαρού ποδοσφαιριστή Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ. Η συγκεκριμένη μεταγραφή αναμένεται να αποφέρει στα ταμεία του ΠΑΟΚ ένα ποσό που φτάνει στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεδομένης αυτής της εξέλιξης, είναι βέβαιο ότι θα γίνουν μεταγραφές τις επόμενες μέρες, ειδικά από τη στιγμή που ο Κωνσταντέλιας θα αποχωρήσει, δημιουργώντας την ανάγκη για ενίσχυση του ρόστερ.

Με πληροφορίες από Athletiko

Φωτογραφία: Athletiko