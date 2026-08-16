Παναθηναϊκός: Διάψευση για φημολογούμενο ενδιαφέρον της Χαλ για τον Τεττέη

Δημοσιεύματα που προέρχονται από το εξωτερικό έφεραν τον Παναθηναϊκό στο επίκεντρο μεταγραφικής φημολογίας, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρον της Χαλ για τον επιθετικό Αντρέα Τεττέη. Σύμφωνα με τις εν λόγω αναφορές, η αγγλική ομάδα εξετάζει σοβαρά την απόκτηση του 25χρονου ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, από την πλευρά των «πράσινων» υπήρξε άμεση και κατηγορηματική διάψευση των πληροφοριών, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη φημολογία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Οι φήμες από το εξωτερικό

Αναφορές από το εξωτερικό έκαναν λόγο για πιθανές επαφές μεταξύ της Χαλ και του Παναθηναϊκού, με αντικείμενο συζήτησης την απόκτηση του Αντρέα Τεττέη. Τα δημοσιεύματα σημείωναν ότι η αγγλική ομάδα έχει στρέψει το βλέμμα της στον 25χρονο επιθετικό, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε κινήσεις για την απόκτησή του.

Η ιστοσελίδα «Transferfeed», η οποία ειδικεύεται σε νέα που αφορούν μεταγραφές, ήταν αυτή που δημοσίευσε το ρεπορτάζ για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Χαλ για τον Έλληνα φορ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονταν σε αυτό, υπήρξε επαφή της αγγλικής ομάδας με τους «πράσινους» για μια πιθανή μετακόμιση του ποδοσφαιριστή.

Συζητήσεις σε «κορυφαίο επίπεδο» και οικονομικές απαιτήσεις

Το δημοσίευμα της «Transferfeed» προχωρούσε ένα βήμα παραπέρα, αναφέροντας ότι οι συζητήσεις για τον Αντρέα Τεττέη έλαβαν χώρα σε κορυφαίο επίπεδο. Συγκεκριμένα, υποστηριζόταν ότι το θέμα συζητήθηκε μεταξύ των ιδιοκτητών των δύο συλλόγων, του Ατζούν Ιλιτζαλί της Χαλ και του Γιάννη Αλαφούζου του Παναθηναϊκού. Οι δύο άνδρες, όπως τονιζόταν, διατηρούν φιλική σχέση.

Σχετικά με τις οικονομικές πτυχές της φημολογούμενης μεταγραφής, τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Χαλ θα έπρεπε να καταθέσει πρόταση που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού. Η εν λόγω πρόταση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα έπρεπε να ξεκινά από τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, διευκρινιζόταν πως το ποσό αυτό ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ που είχε λάβει το «τριφύλλι» από τη Σπόρτινγκ σε προηγούμενη μεταγραφική υπόθεση.

Οι φημολογούμενοι όροι του deal

Το ρεπορτάζ από το εξωτερικό έθετε και συγκεκριμένους όρους για την πραγματοποίηση αυτής της πιθανής συμφωνίας. Συγκεκριμένα, αναφέρονταν τρεις προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί το deal. Η πρώτη ήταν να προκριθεί ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League, γεγονός που θα επηρέαζε τις οικονομικές δυνατότητες και τους στόχους της ομάδας.

Δεύτερος όρος ήταν να είναι εντελώς έτοιμος ο ποδοσφαιριστής Ντέσερς, υποδεικνύοντας πιθανώς την ανάγκη για αντικατάσταση ή ενίσχυση στη θέση του επιθετικού. Τέλος, ως τρίτος όρος αναφερόταν η υποβολή μιας προσφοράς που θα κάλυπτε πλήρως τα «θέλω» και των δύο πλευρών, τόσο του Παναθηναϊκού όσο και της Χαλ, για τον Αντρέα Τεττέη.

Κατηγορηματική διάψευση από τον Παναθηναϊκό

Παρά το εκτενές περιεχόμενο των δημοσιευμάτων και τις λεπτομέρειες που αυτά παρείχαν, η απάντηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν άμεση και ξεκάθαρη. Οι «πράσινοι» προχώρησαν σε κατηγορηματική διάψευση όλων των αναφορών, δηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη φημολογία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Από τον Παναθηναϊκό τονίστηκε πως δεν υπάρχει καμία επαφή ή συζήτηση με τη Χαλ για τον Αντρέα Τεττέη. Οι δηλώσεις των «πράσινων» κάνουν λόγο για πλήρη άγνοια σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει συμβεί το παραμικρό μεταξύ των δύο ομάδων αναφορικά με τον Έλληνα φορ.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast