Η ΑΕΚ παρουσίασε την γαλάζια τρίτη εμφάνιση για τη σεζόν 2026/27

Η ΑΕΚ προχώρησε στην ανακοίνωση της τρίτης της εμφάνισης για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2026/27. Η νέα φανέλα της Ένωσης θα έχει ως κυρίαρχο χρώμα το γαλάζιο, προσθέτοντας μια νέα χρωματική επιλογή στην γκαρνταρόμπα της ομάδας. Η παρουσίαση έγινε μέσω των επίσημων λογαριασμών της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η νέα γαλάζια εμφάνιση της ένωσης

Η τρίτη εμφάνιση της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026/27 ξεχωρίζει για το γαλάζιο χρώμα που την καλύπτει, με συγκεκριμένες μαύρες λεπτομέρειες να συμπληρώνουν την αισθητική της. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι εμφανείς στον γιακά της φανέλας, στο τελείωμα των μανικιών, καθώς και στο σήμα της ομάδας.

Το γαλάζιο χρώμα της φανέλας έχει ήδη σχολιαστεί, καθώς θυμίζει τις εμφανίσεις που χρησιμοποιούν παραδοσιακά πολλές ομάδες για τη θέση του τερματοφύλακα. Ωστόσο, η ΑΕΚ επέλεξε αυτή την απόχρωση για την τρίτη της επιλογή, προσφέροντας μια διαφορετική πρόταση στους φιλάθλους της.

Το ιδιαίτερο μονόχρωμο σήμα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της νέας γαλάζιας εμφάνισης είναι ο τρόπος παρουσίασης του σήματος της ομάδας. Σε αντίθεση με την κλασική του μορφή, το σήμα του Δικεφάλου εμφανίζεται σε μια πιο λιτή και μονόχρωμη εκδοχή, αποκλειστικά σε μαύρο χρώμα. Το κίτρινο χρώμα, που παραδοσιακά συνοδεύει το σήμα της ΑΕΚ, απουσιάζει τελείως από αυτή τη φανέλα.

Αυτή η επιλογή στο σήμα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και έχει ξεχωρίσει στις τάξεις των οπαδών της Ένωσης, καθώς αποτελεί μια σημαντική αλλαγή από την καθιερωμένη του απεικόνιση. Η μονόχρωμη εκδοχή προσδίδει έναν διαφορετικό τόνο στη νέα εμφάνιση.

Η πρώτη εμφάνιση της σεζόν

Η παρουσίαση της γαλάζιας τρίτης εμφάνισης έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης αποκάλυψης της βασικής εμφάνισης της ΑΕΚ για την ίδια αγωνιστική περίοδο, 2026/27. Η πρώτη φανέλα της ομάδας διατηρεί τις παραδοσιακές κιτρινόμαυρες ρίγες, πιστή στην ιστορία του συλλόγου.

Μάλιστα, η κιτρινόμαυρη ριγέ εμφάνιση είχε ήδη φορεθεί από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ σε επίσημο αγώνα. Η πρεμιέρα της έγινε στον τελικό του Super Cup, όπου η Ένωση αντιμετώπισε τον ΟΦΗ, δίνοντας μια πρώτη γεύση στους φιλάθλους για τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Διαθεσιμότητα για τους φιλάθλους

Για τους φιλάθλους της ΑΕΚ που επιθυμούν να αποκτήσουν τη νέα γαλάζια εμφάνιση, η ομάδα έχει φροντίσει για την άμεση διάθεσή της. Η φανέλα είναι ήδη διαθέσιμη προς αγορά τόσο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ομάδας, στο shop.aekfc.gr, όσο και από το φυσικό κατάστημα.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν από το Allwyn Arena AEK Store, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΕΚ δίνει τη δυνατότητα στους οπαδούς της να φορέσουν άμεσα την τρίτη φανέλα της σεζόν 2026/27, με το ιδιαίτερο γαλάζιο χρώμα και το μονόχρωμο μαύρο σήμα.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta