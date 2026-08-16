ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ δεν έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία για Κωνσταντέλια, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο 23χρονος επιθετικός μέσος του ΠΑΟΚ, βρίσκεται ήδη στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ωστόσο, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα και συγκεκριμένα τον ρεπόρτερ Φλόριαν Πλέτενμπεργκ του «SkySports», δεν έχει επιτευχθεί ακόμη πλήρης συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων. Παρά την προφορική συμφωνία με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ συνεχίζονται για όλες τις πτυχές του deal.

Η αναχώρηση του Κωνσταντέλια για τη Γερμανία

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί της Κυριακής, 16 Αυγούστου, με ιδιωτική πτήση με προορισμό τη Γερμανία. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση του νεαρού «αστέρα» του Δικεφάλου του Βορρά να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην γερμανική ομάδα.

Η παρουσία του ποδοσφαιριστή επί γερμανικού εδάφους αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς την επίτευξη της συμφωνίας, καθώς αναμένεται να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες εφόσον οι δύο σύλλογοι καταλήξουν σε κοινή γραμμή.

Προφορική συμφωνία με τους Βεστφαλούς

Παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν ακόμη δώσει τα χέρια, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η πρόταση που υποβλήθηκε στον Έλληνα επιθετικό μέσο προβλέπει την υπογραφή τετραετούς συμβολαίου συνεργασίας.

Οι ετήσιες καθαρές αποδοχές του Κωνσταντέλια, βάσει της προσφοράς, ανέρχονται στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περιλαμβάνονται και επιπλέον μπόνους. Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ παρουσίασαν στον ποδοσφαιριστή αναλυτικά το αγωνιστικό τους πλάνο, καθώς και τον συγκεκριμένο ρόλο που του προορίζουν στην ομάδα, καταφέρνοντας έτσι να αποσπάσουν τη θετική του απάντηση.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ

Οι συζητήσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις δύο πλευρές να μην έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και τις λεπτομέρειες της μεταγραφής. Οι συνομιλίες αφορούν ένα ποσό που εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Σημαντικό μέρος των διαπραγματεύσεων αποτελεί και το ποσοστό μεταπώλησης που ο ΠΑΟΚ επιδιώκει να διατηρήσει. Οι δύο σύλλογοι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, προσπαθώντας να βρουν τη «χρυσή τομή» που θα ικανοποιήσει αμφότερες τις πλευρές και θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 23χρονου ποδοσφαιριστή.

Το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ και οι προηγούμενες κινήσεις

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ κινήθηκε με ταχύτητα για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αυτή η άμεση αντίδραση των «Βεστφαλών» ήρθε μετά το ναυάγιο στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις τους με την Κολωνία για τον ποδοσφαιριστή Σαΐντ Ελ Μάλα. Η γερμανική ομάδα στράφηκε στον Έλληνα μέσο, θεωρώντας τον ιδανική επιλογή για την ενίσχυση του ρόστερ της.

Η ταχύτητα με την οποία η Ντόρτμουντ προσέγγισε τον Κωνσταντέλια και η άμεση επίτευξη προφορικής συμφωνίας με τον ίδιο τον παίκτη υπογραμμίζουν το έντονο ενδιαφέρον και την επιθυμία της να τον εντάξει στο δυναμικό της, παρά τις εκκρεμότητες με τον ΠΑΟΚ.

Επόμενα βήματα μετά την επίτευξη συμφωνίας

Εφόσον οι δύο σύλλογοι, ΠΑΟΚ και Ντόρτμουντ, καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις αποτελούν το τυπικό αλλά κρίσιμο στάδιο πριν από την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ιατρικών, ο Κωνσταντέλιας θα υπογράψει το μακροχρόνιο συμβόλαιο συνεργασίας με τη νέα του ομάδα. Η υπογραφή αυτή θα επισημοποιήσει τη μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ολοκληρώνοντας έτσι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta