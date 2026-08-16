Η ΑΕΚ κοντά στην απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα, παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση

Η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τη Λεβάντε για την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο. Ο 28χρονος διεθνής από την Ονδούρα αναμένεται να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή και την άμυνα της ομάδας. Παράλληλα με τις μεταγραφικές εξελίξεις, η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα την τρίτη της φανέλα για την επερχόμενη σεζόν, η οποία ξεχωρίζει για το γαλάζιο χρώμα της και τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες.

Ο Κέρβιν Αριάγκα μια ανάσα από την Ένωση

Οι επαφές της ΑΕΚ με τη Λεβάντε για τον Κέρβιν Αριάγκα έχουν προχωρήσει σημαντικά, φέρνοντας την υπόθεση στο τελικό της στάδιο. Η Ένωση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής, με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή να αποτελεί τον εκλεκτό υβριδικό χαφ που αναζητούσαν οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΑΕΚ είναι μία ανάσα από την απόκτηση του διεθνούς μέσου, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την ισπανική ομάδα βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο σημείο. Η πιθανή προσθήκη του Αριάγκα αναμένεται να καλύψει σημαντικές ανάγκες στον άξονα και στο κέντρο της άμυνας της ομάδας.

Το προφίλ του διεθνούς από την Ονδούρα

Ο Κέρβιν Αριάγκα, διεθνής με την εθνική ομάδα της Ονδούρας, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει λύσεις σε περισσότερες από μία θέσεις στο γήπεδο. Κατά κύριο λόγο, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, θέση στην οποία έχει αναπτύξει τις κύριες δεξιότητές του.

Ωστόσο, ο 28χρονος διαθέτει και σημαντική εμπειρία ως κεντρικός αμυντικός. Για παράδειγμα, είχε αγωνιστεί ως στόπερ για ένα διάστημα έξι μηνών στην Παρτίζαν, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να ανταποκρίνεται και σε αυτόν τον ρόλο. Αυτή η ευελιξία ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ ποδοσφαιριστή που έψαχνε η ΑΕΚ και ειδικότερα ο Μάρκο Νίκολιτς.

Η αγωνιστική του παρουσία στην Ισπανία

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Κέρβιν Αριάγκα φόρεσε τη φανέλα της Λεβάντε στην Ισπανία, όπου είχε μια αξιόλογη παρουσία. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως στη μεσαία γραμμή, συμβάλλοντας τόσο στην ανασταλτική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του.

Συνολικά, ο διεθνής από την Ονδούρα κατέγραψε 28 συμμετοχές με τη Λεβάντε. Στις εμφανίσεις του αυτές, κατάφερε να σημειώσει 3 γκολ, ενώ παράλληλα μοίρασε και 3 ασίστ, δείχνοντας την ικανότητά του να προσφέρει και δημιουργικά στην ομάδα του.

Η νέα, γαλάζια, τρίτη φανέλα της ΑΕΚ

Πέρα από τις μεταγραφικές εξελίξεις, η ΑΕΚ προχώρησε και στην παρουσίαση της τρίτης της φανέλας για την αγωνιστική περίοδο 26/27. Η νέα εμφάνιση δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και έχει ως βασικό της χρώμα το γαλάζιο, προσδίδοντας μια φρέσκια αισθητική.

Η παρουσίαση της φανέλας έγινε με το μήνυμα "New season, new goals! ????????⚽️ Σας παρουσιάζουμε τη νέα Official Third Jersey 26/27", το οποίο αναρτήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φανέλα είναι ήδη διαθέσιμη για τους φιλάθλους τόσο online, μέσω του https://t.co/pqyLuQOhsC, όσο και στο φυσικό κατάστημα Allwyn Arena AEK Store.

Οι λεπτομέρειες της νέας εμφάνισης

Η γαλάζια τρίτη φανέλα της ΑΕΚ διαθέτει και άλλες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που την κάνουν να ξεχωρίζει. Το μαύρο χρώμα κάνει την εμφάνισή του τόσο στον γιακά όσο και στο τελείωμα των μανικιών, δημιουργώντας μια αρμονική αντίθεση με το βασικό γαλάζιο.

Μία ξεχωριστή πινελιά αποτελεί το έμβλημα της ομάδας, το οποίο βρίσκεται στο αριστερό μέρος της φανέλας. Αντί για την κλασική μορφή του σήματος της ΑΕΚ, στην τρίτη αυτή εμφάνιση έχει επιλεγεί μια πιο λιτή, μονόχρωμη εκδοχή του Δικεφάλου, η οποία παρουσιάζεται σε μαύρο χρώμα.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast