Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς: όλα για τον Γουόκαπ και τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Ντουμπάι BC

Ο Γενικός Διευθυντής της Ντουμπάι BC, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, μίλησε εκτενώς για τον σχεδιασμό της ομάδας του, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση του Τόμας Γουόκαπ. Ο Καμενιάσεβιτς ήταν αποκαλυπτικός αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από τον Τεξανό γκαρντ, τοποθετούμενος για τις μεταγραφικές κινήσεις του συλλόγου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ξεκαθάρισε πως η ομάδα έκανε τα πάντα για την απόκτηση του 34χρονου γκαρντ, αλλά πλέον η κατάληξη της υπόθεσης εξαρτάται από τον Ολυμπιακό, στον οποίο ανήκει ο παίκτης.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Ντουμπάι BC

Η Ντουμπάι BC, υπό την καθοδήγηση του Τσάβι Πασκουάλ, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες στο φετινό μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού. Η ομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική τη νέα σεζόν, επιδιώκοντας την ενίσχυσή της με ποιοτικούς αθλητές.

Ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς αναφέρθηκε στον στόχο που υπάρχει για την απόκτηση ενός ακόμη γκαρντ, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει ο σύλλογος για να ολοκληρώσει το ρόστερ του.

Το έντονο ενδιαφέρον για τον Τόμας Γουόκαπ

Ένα από τα πιο «καυτά» ζητήματα στο μεταγραφικό παράθυρο της EuroLeague παραμένει το θέμα του Τόμας Γουόκαπ. Ο Τεξανός γκαρντ, παρόλο που είναι παίκτης των «ερυθρολεύκων», αποτελεί διακαή πόθο της Ντουμπάι BC.

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει εκφράσει έμπρακτα τη διάθεσή της να τον αποκτήσει, με κάθε προσπάθειά της να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς ο Γουόκαπ θεωρείται κομβικός για τον σχεδιασμό της.

Οι αποκαλυπτικές δηλώσεις του Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς

Ο Γενικός Διευθυντής της Ντουμπάι BC, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στη Σερβία, όπου ανέλυσε τα δεδομένα των προτάσεων της ομάδας του. Ξεκαθάρισε πως το ζήτημα της απόκτησης του Γουόκαπ πλέον εξαρτάται από τον Ολυμπιακό και τη διάθεση που υπάρχει απέναντι στον παίκτη.

Συγκεκριμένα, ο Καμενιάσεβιτς δήλωσε: «Αναζητούμε έναν πλέι μέικερ. Αυτό είναι γνωστό. Ένας από τους παίκτες είναι ο Τόμας Γουόκαπ. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό ή από την αποδέσμευσή του από το συμβόλαιό του.»

Συνεχίζοντας, ο Γενικός Διευθυντής της Ντουμπάι BC πρόσθεσε: «Έχουμε εξετάσει πολλούς παίκτες. Δώσαμε τη μάχη για αρκετά ονόματα, αλλά δεν τα καταφέραμε, επειδή αποφάσισαν ότι αυτή τη στιγμή κοιτάζουν περισσότερο τα χρήματα από όλα όσα σας εξήγησα προηγουμένως. Τους χάσαμε. Για παράδειγμα, χάσαμε και τον τελευταίο πλέι μέικερ που πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Επομένως, όλα είναι φυσιολογικά.»

Η περίπτωση του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ και οι χαμένοι στόχοι

Πέρα από τον Τόμας Γουόκαπ, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ είχε δείξει ενδιαφέρον και για τον Νικ Βάιλερ-Μπαμπ. Ο Βάιλερ-Μπαμπ αρχικά συμφώνησε με τη Βιλερμπάν, ωστόσο αποχώρησε από τον σύλλογο μετά το οικονομικό φιάσκο που σημειώθηκε στο Λιόν.

Παρόλα αυτά, ο παίκτης δεν επέλεξε τα Εμιράτα, αλλά το Βελιγράδι και τον Ερυθρό Αστέρα, όπου θα συνεχίσει ως δανεικός από τη Βιλερμπάν. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μία ακόμη απώλεια για τη Ντουμπάι BC στην προσπάθειά της να ενισχύσει τη θέση του πλέι μέικερ.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta