Ο Κωνσταντέλιας πέταξε για Γερμανία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Ντόρτμουντ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για το Ντόρτμουντ, με σκοπό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη γερμανική ομάδα. Ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ πρόκειται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς κάποιο απρόοπτο, θα βάλει την υπογραφή του στο πολυετές συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η πτήση του αναχώρησε λίγο μετά τις 9:00, έπειτα από διαπραγματεύσεις που εξελίχθηκαν σε πραγματικό θρίλερ.

Η αναχώρηση και ο προορισμός

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε στο αεροπλάνο στις 8:00 το πρωί, με την πτήση να αναχωρεί λίγο μετά τις 9:00 από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο προορισμός του ήταν το Ντόρτμουντ της Γερμανίας, όπου αναμένεται να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τη μεταγραφή του. Ο μεσοεπιθετικός του «Δικεφάλου του Βορρά» ταξίδεψε μαζί με δύο άτομα του περιβάλλοντός του.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει κι επίσημα ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Η μεταγραφή αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην αθλητική επικαιρότητα, καθώς αφορά έναν από τους πλέον ταλαντούχους Έλληνες παίκτες.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας

Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη της καριέρας του και μία από τις ακριβότερες πωλήσεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η γερμανική ομάδα έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς το deal με τον ΠΑΟΚ, μαζί με τα μπόνους, μπορεί να αγγίξει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρόταση προς τον διεθνή μεσοεπιθετικό προβλέπει τετραετές συμβόλαιο, με καθαρές ετήσιες αποδοχές περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, καθώς και επιπλέον μπόνους. Αυτή η συμφωνία αναμένεται να καταστήσει τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια μία από τις ακριβότερες Ελλήνων ποδοσφαιριστών σε ομάδα του εξωτερικού.

Το ασφυκτικό πρέσινγκ της Ντόρτμουντ

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ άσκησε ασφυκτική πίεση την Παρασκευή και το Σάββατο, προκειμένου να αποσπάσει το «ναι» του Γιάννη Κωνσταντέλια και να φτάσει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Η γερμανική ομάδα είχε στρέψει όλο το βάρος της στην περίπτωση του Έλληνα άσου, μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων με την Κολωνία για την απόκτηση του Σαΐντ Ελ Μάλα.

Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ κινήθηκαν αποφασιστικά, αρχικά για να πείσουν τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και στη συνέχεια για να ολοκληρώσουν τη συμφωνία με τον «Δικέφαλο του Βορρά». Με συνοπτικές διαδικασίες, οι Βεστφαλοί τον έπεισαν να ταξιδέψει στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Τα κίνητρα και το αγωνιστικό πλάνο

Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ παρουσίασαν στον Γιάννη Κωνσταντέλια αναλυτικά το αγωνιστικό πλάνο και τον ρόλο για τον οποίο τον προορίζουν. Ισχυρά κίνητρα για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό αποτέλεσαν η Bundesliga, η συμμετοχή στη League Phase του Champions League, καθώς και η προοπτική να αγωνιστεί σε ένα από τα σημαντικότερα ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα της Ευρώπης.

Στην απόφασή του μέτρησαν και όσα άκουσε από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος μετακόμισε το φετινό καλοκαίρι στη Ντόρτμουντ. Ο Καρέτσας μετέφερε στον Κωνσταντέλια τις καλύτερες εντυπώσεις από τις πρώτες εβδομάδες του στη Βεστφαλία, με τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές να γίνονται πλέον συμπαίκτες.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta