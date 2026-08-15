Η σπουδαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά το ατυχές συμβάν στον αγώνα των 4x100μ. στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ. Το λάθος στην τελευταία αλλαγή της σκυτάλης είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική ομάδα να μην καταφέρει να τερματίσει.

Η αθλήτρια, φανερά απαρηγόρητη μετά το συμβάν, απευθύνθηκε στις συναθλήτριές της και τους προπονητές της, εκφράζοντας τη λύπη της για την εξέλιξη.

Το ατυχές συμβάν στο Μπέρμιγχαμ

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου συμμετείχε στον αγώνα σκυταλοδρομίας 4x100μ. στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ. Κατά τη διάρκεια της κούρσας, στην τελευταία αλλαγή, η Εμμανουηλίδου δεν κατάφερε να πάρει τη σκυτάλη από τη συναθλήτριά της, Δήμητρα Τσουκαλά.

Αυτή η άτυχη στιγμή είχε ως συνέπεια η σκυτάλη να μην ολοκληρωθεί σωστά, με αποτέλεσμα η ελληνική ομάδα να μην τερματίσει στον αγώνα. Η Ελλάδα έμεινε έτσι εκτός τελικού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

Η άμεση αντίδραση και η απογοήτευση

Αμέσως μετά το συμβάν, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ήταν απαρηγόρητη. Οι πηγές αναφέρουν ότι δεν πίστευε αυτό που είχε συμβεί, δείχνοντας το μέγεθος της απογοήτευσης και της στενοχώριας της για το λάθος.

Η στιγμή αυτή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την αθλήτρια, καθώς η προσπάθεια και η προετοιμασία της ομάδας είχαν διακοπεί από ένα ατυχές γεγονός, το οποίο η ίδια απέδωσε σε δικό της λάθος.

Η δημόσια συγγνώμη μέσω social media

Λίγες ώρες μετά τον αγώνα, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου επέλεξε να ζητήσει συγγνώμη δημόσια, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο κείμενό της, περιέγραψε τα συναισθήματά της, αναφέροντας πως «τα συναισθήματα και το πώς νιώθω σήμερα τα δείχνουν ίσως καλύτερα οι φωτογραφίες».

Η αθλήτρια τόνισε την προσωπική της ευθύνη για το συμβάν: «Φέτος νιώθω ότι όλα έρχονται πάνω μου. Σήμερα στη σκυτάλη ένα λάθος δικό μου μας κόστισε τον τερματισμό. Και αυτό με πονάει πολύ».

Στη συνέχεια, ζήτησε συγγνώμη από τα μέλη της ομάδας της: «Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στις συναθλήτριες μου και στους προπονητές. Δουλέψαμε πολύ γι αυτή τη στιγμή και ξέρω πόσο πολύ θέλαμε το πανελλήνιο ρεκόρ. Λυπάμαι πραγματικά που δεν κατάφερα να κάνω αυτό που έπρεπε για την ομάδα μου».

Η δυσκολία της στιγμής και το μήνυμα

Στην ανάρτησή της, η Εμμανουηλίδου αναφέρθηκε επίσης στην πίεση και τη συναισθηματική κατάσταση που βίωναν οι αθλήτριες εκείνη τη στιγμή. «Ίσως απ’ έξω να φαίνεται διαφορετικά», σημείωσε, προσθέτοντας πως «Εκείνη τη στιγμή όμως ήμασταν απλώς δύο αθλήτριες που προσπαθούσαν να διαχειριστούν την απογοήτευση τους και δεν μπορούσαν να σταθούν μπροστά στην κάμερα».

Αυτό το μήνυμα υπογράμμισε τη δυσκολία της κατάστασης και την ανθρώπινη πτυχή πίσω από την αθλητική αποτυχία, δείχνοντας την ένταση των συναισθημάτων που βίωσαν οι αθλήτριες.

Ο στόχος του πανελλήνιου ρεκόρ

Μέσα από τη δήλωσή της, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου αποκάλυψε και τον υψηλό στόχο που είχε θέσει η ομάδα για τον συγκεκριμένο αγώνα. Όπως ανέφερε, «δουλέψαμε πολύ γι αυτή τη στιγμή και ξέρω πόσο πολύ θέλαμε το πανελλήνιο ρεκόρ».

Η επιθυμία για την επίτευξη του πανελλήνιου ρεκόρ προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στην απογοήτευση της αθλήτριας και της ομάδας, καθώς η άτυχη στιγμή τους στέρησε την ευκαιρία να διεκδικήσουν αυτόν τον στόχο.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki