Ανατροπή στο 90'+7' για τη σεβίλλη, πρεμιέρα με τριάρα για την αλαβές στη La Liga

Η Σεβίλλη ξεκίνησε τη νέα σεζόν της La Liga με μια αγχωτική νίκη, επικρατώντας εντός έδρας της Ράγιο Βαγιεκάνο με ανατροπή 2-1 στις καθυστερήσεις. Παράλληλα, η Αλαβές πραγματοποίησε ιδανικό ποδαρικό στο πρωτάθλημα, διαλύοντας τη Χετάφε με σκορ 3-0 στη Βιτόρια. Οι δύο αναμετρήσεις προσέφεραν έντονες στιγμές και σημαντικά αποτελέσματα για την πρώτη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η αγχωτική ανατροπή της Σεβίλλης

Οι Σεβιγιάνοι βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ στην αναμέτρηση με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, καθώς μόλις στο 4ο λεπτό ο Γκαρθία βρήκε δίχτυα για τους φιλοξενούμενους. Στην εστία της Σεβίλλης βρισκόταν ο Βλαχοδήμος, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποτρέψει το γρήγορο προβάδισμα της Βαγιεκάνο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Σεβίλλη κατάφερε να αντιδράσει και να φέρει το παιχνίδι σε ισορροπία. Συγκεκριμένα, στο 52ο λεπτό, ο Γκιρίδι ισοφάρισε από το σημείο του πέναλτι, δίνοντας νέα πνοή στην ομάδα του. Ωστόσο, η αγωνία κορυφώθηκε προς το τέλος του αγώνα.

Στο 88ο λεπτό, ο Σάλας αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τους Ανδαλουσιανούς να παλέψουν με δέκα παίκτες στα τελευταία λεπτά. Παρόλα αυτά, η Σεβίλλη βρήκε τον τρόπο να κάνει την ολική ανατροπή. Στο 90ό λεπτό και επτά δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων, οι γηπεδούχοι κέρδισαν ένα ακόμη πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Πεκέ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και χαρίζοντας μια αγχωτική αλλά σημαντική νίκη στην ομάδα του.

Ιδανικό ξεκίνημα για την αλαβές στη βιτόρια

Πολύ πιο άνετη ήταν η πρεμιέρα της Αλαβές, η οποία υποδέχθηκε τη Χετάφε στο «Μεντιθορόζα» και την υπέταξε με 3-0. Η αναμέτρηση αυτή χαρακτηρίστηκε ως ντέρμπι, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν ως ξεκάθαρο στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού στη φετινή σεζόν της La Liga.

Η γηπεδούχος ομάδα ήταν καλύτερη στην πρώτη εντός έδρας εμφάνισή της. Παρότι δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο, απέκτησε ένα σημαντικό αριθμητικό πλεονέκτημα στο 42ο λεπτό, όταν ο Κίκο Φεμένια της Χετάφε αποβλήθηκε. Αυτή η εξέλιξη άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα και έδωσε το πλεονέκτημα στους γηπεδούχους.

Τα καθοριστικά γκολ και η ψυχολογία

Η Αλαβές εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και καθάρισε το παιχνίδι στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Έπρεπε να φτάσουμε στο 73ο λεπτό για να πετύχει ο Αργεντινός Τενάγκλια το πρώτο γκολ του ισπανικού πρωταθλήματος για φέτος. Με μια καρφωτή κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Ντίαζ, ο Τενάγκλια έκανε το 1-0, ανοίγοντας τον δρόμο της νίκης για την ομάδα του.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, η Αλαβές «κλείδωσε» τη νίκη της με δύο ακόμη τέρματα. Ο Ντίαζ βρήκε δίχτυα, ενώ στο 90ό λεπτό και τέσσερα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων, ο Ροντρίγκες διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Αλαβές πήρε σημαντική ψυχολογία και τόνωσε το ηθικό της ενόψει της δύσκολης συνέχειας του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, η Χετάφε καλείται να μαζέψει τα κομμάτια της μετά από αυτή την ήττα, καθώς ακολουθεί ένα σημαντικό παιχνίδι με την Παρτιζάν για τα playoffs του Conference League.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta