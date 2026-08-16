Μαρία Σάκκαρη: νίκη και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι

Η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την πρόκρισή της στον δεύτερο γύρο του τουρνουά 1000 WTA στο Σινσινάτι, επικρατώντας της Καμίλα Ραχίμοβα σε μια αναμέτρηση τριών σετ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιβλήθηκε με σκορ 6-2, 5-7, 6-1, συνεχίζοντας την πορεία της σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά πριν από το US Open. Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τη Σάκκαρη, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει την αντίσταση της αντιπάλου της και να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για μια καλή πορεία στη διοργάνωση.

Η πορεία της αναμέτρησης

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, δείχνοντας από νωρίς την πρόθεσή της να επιβάλει τον ρυθμό της. Μετά το αρχικό 2-2 στο πρώτο σετ, η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε ένα σερί τεσσάρων γκέιμ, φτάνοντας στο 6-2 και κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Η Σάκκαρη κυριάρχησε στο σετ αυτό, ασκώντας πίεση στα service games της αντιπάλου της και αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Η Ραχίμοβα, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και αντέδρασε δυναμικά στο δεύτερο σετ. Η μάχη έγινε πολύ πιο ισορροπημένη, με την αθλήτρια από το Ουζμπεκιστάν να ξεκινάει δυναμικά και να παίρνει προβάδισμα 4-1. Παρότι η Σάκκαρη κατάφερε να αντιδράσει και να προηγηθεί με 5-4, η Ραχίμοβα έκανε ένα σερί 3-0, κατακτώντας τελικά το σετ με 7-5 και στέλνοντας την αναμέτρηση στο καθοριστικό τρίτο σετ.

Η κυριαρχία στο καθοριστικό σετ

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, η Μαρία Σάκκαρη ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, δείχνοντας αποφασιστικότητα για τη νίκη. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Καμίλα Ραχίμοβα, παίρνοντας γρήγορα ένα σημαντικό προβάδισμα. Με ένα επιβλητικό 6-1, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «σφράγισε» τη νίκη της και την παρουσία της στην επόμενη φάση του WTA 1000 του Σινσινάτι.

Η νίκη αυτή ήταν καθοριστική για τη Σάκκαρη, Νο33 στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς άφησε εκτός συνέχειας τη Νο83 Ραχίμοβα και διατήρησε ζωντανή την παρουσία της στη διοργάνωση. Η 31χρονη Ελληνίδα συνεχίζει έτσι την πορεία της σε ένα από τα πιο σημαντικά τουρνουά της σεζόν.

Στατιστικά της ελληνίδας πρωταθλήτριας

Η Μαρία Σάκκαρη ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με εντυπωσιακά στατιστικά, τα οποία υπογράμμισαν την κυριαρχία της, ειδικά στα σετ που κέρδισε. Κατέγραψε έξι άσους, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά της στο σερβίς. Επιπλέον, αξιοποίησε οκτώ από τις 19 ευκαιρίες της για break, μετατρέποντας τις πιέσεις που άσκησε στην αντίπαλό της σε κερδισμένους πόντους.

Ένα ακόμη καθοριστικό στοιχείο της απόδοσής της ήταν το ποσοστό επιτυχίας πίσω από το πρώτο της σερβίς, όπου κέρδισε το 68% των πόντων. Αυτό το ποσοστό αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό και καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα, ειδικά στο πρώτο και στο τρίτο σετ, όπου η Σάκκαρη επέδειξε την καλύτερη της εικόνα.

Επόμενη πρόκληση στο τουρνουά

Με την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, η Μαρία Σάκκαρη αναμένεται να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση. Εκεί, πιθανότατα θα βρει μπροστά της την Ίγκα Σβιόντεκ, μία από τις κορυφαίες αθλήτριες της παγκόσμιας κατάταξης. Η Πολωνή αντιμετωπίζει σήμερα, 16/08/26, την Εμιλιάνα Αράνγκο και θεωρείται ξεκάθαρα το φαβορί στην αναμέτρηση αυτή.

Η συνέχεια του τουρνουά στο Σινσινάτι αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Σάκκαρη θα επιδιώξει να συνεχίσει τις καλές της εμφανίσεις και να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο στη διοργάνωση, η οποία αποτελεί σημαντικό προοίμιο για το επερχόμενο US Open.

Με πληροφορίες από Athletiko

Φωτογραφία: Athletiko