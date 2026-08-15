Το Περιστέρι Betsson ανακοίνωσε τον Τάιταν Άντερσον για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027

Το Περιστέρι Betsson προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του, ανακοινώνοντας με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Τάιταν Άντερσον. Ο 24χρονος Αμερικανός φόργουορντ θα αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας των Δυτικών Προαστίων για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ενισχύοντας την περιφερειακή της γραμμή. Η συμφωνία με τον αθλητή επιβεβαιώνει την πρόθεση του συλλόγου να ενδυναμώσει το δυναμικό του ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η επίσημη ανακοίνωση και ο ρόλος του

Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Τάιταν Άντερσον, ορίζοντας τον ως κάτοικο Περιστερίου για τη νέα σεζόν. Ο 24χρονος φόργουορντ θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, αποτελώντας ένα νέο πρόσωπο για τους «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης».

Ο Άντερσον αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την περιφερειακή γραμμή της ομάδας στις υποχρεώσεις της. Η παρουσία του στις θέσεις των φόργουορντ προσφέρει επιπλέον επιλογές και βάθος στο ρόστερ του Περιστερίου, καθώς η ομάδα επιδιώκει να είναι ανταγωνιστική.

Βιογραφικά στοιχεία και κολεγιακή διαδρομή

Ο Τάιταν Άντερσον γεννήθηκε στις 17 Απριλίου του 2002, με τόπο καταγωγής το Eldridge της Iowa, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ύψος του ανέρχεται στα 1.98 μέτρα, χαρακτηριστικό που τον καθιστά κατάλληλο για τις θέσεις των φόργουορντ, όπου και αγωνίζεται.

Η αθλητική του διαδρομή ξεκίνησε στο κολέγιο Northern Iowa, όπου φοίτησε για πέντε συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους. Συγκεκριμένα, η παρουσία του στο Northern Iowa διήρκεσε από τη σεζόν 2020-2021 έως και την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, όπου συμμετείχε ενεργά στους αγώνες της κολεγιακής ομάδας.

Αναλυτικά στατιστικά από το Northern Iowa

Κατά τη διάρκεια της κολεγιακής του καριέρας με το Northern Iowa, ο Τάιταν Άντερσον έλαβε μέρος σε συνολικά 139 αγώνες. Η συνεισφορά του ήταν πολυδιάστατη, με τους μέσους όρους του να αντικατοπτρίζουν την παρουσία του στο παρκέ.

Συγκεκριμένα, κατέγραψε 9.9 πόντους μέσο όρο καριέρας στο κολέγιο, ενώ παράλληλα είχε 5.8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Στους τομείς της οργάνωσης και της άμυνας, ο Άντερσον σημείωσε 1.6 ασίστ και 1.1 κλεψίματα κατά μέσο όρο, σε 23.9 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν την ολοκληρωμένη του παρουσία.

Η πρώτη επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη

Πριν ενταχθεί στο Περιστέρι Betsson, ο Τάιταν Άντερσον είχε την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Η ευρωπαϊκή του θητεία ξεκίνησε στο Βέλγιο, όπου αγωνίστηκε με δύο διαφορετικούς συλλόγους.

Αρχικά, φόρεσε τη φανέλα της Stella Artois Leuven Bears και στη συνέχεια μεταπήδησε στην Telenet BC Oostende. Σε αυτά τα δύο βελγικά σωματεία, ο Άντερσον συμμετείχε σε συνολικά 41 παιχνίδια, καταγράφοντας βελτιωμένα στατιστικά σε σχέση με την κολεγιακή του πορεία. Είχε μέσο όρο 13.7 πόντους, 6.9 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ και 1.2 κλεψίματα, αγωνιζόμενος για 29.3 λεπτά ανά παιχνίδι.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta