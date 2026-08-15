Η ντόρτμουντ εξετάζει τον κωνσταντέλια μετά το ναυάγιο με τον ελ μάλα

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ εγκατέλειψε την υπόθεση του Σαΐντ Ελ Μάλα, στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον της σε εναλλακτικές επιλογές για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής. Σύμφωνα με γερμανικά Μέσα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Βεστφαλών, μετά την αρνητική εξέλιξη που είχε η προσπάθεια για την απόκτηση του Ελ Μάλα από την Κολωνία.

Το όνομα του Έλληνα μεσοεπιθετικού επανήλθε στο προσκήνιο για τον γερμανικό σύλλογο, καθώς η προηγούμενη βασική επιλογή δεν ευδοκίμησε. Η Ντόρτμουντ εξετάζει τον Κωνσταντέλια ως μια από τις κύριες εναλλακτικές λύσεις.

Το ναυάγιο με τον σαΐντ ελ μάλα

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του 19χρονου Γερμανού μεσοεπιθετικού, Σαΐντ Ελ Μάλα, ο οποίος αγωνίζεται στην Κολωνία. Η τελευταία πρόταση των Βεστφαλών δεν έγινε αποδεκτή από την Κολωνία, οδηγώντας σε «ναυάγιο» τις συζητήσεις.

Το συνολικό πακέτο που προσέφερε η Ντόρτμουντ για τον Ελ Μάλα ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η Κολωνία απέρριψε και αυτή την προσέγγιση. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του δεν σκοπεύει να επανέλθει με νέα πρόταση, βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που την απασχόλησε έντονα το τελευταίο διάστημα.

Ο γιάννης κωνσταντέλιας ανεβαίνει στη λίστα

Μετά το αδιέξοδο με τον Σαΐντ Ελ Μάλα, η γερμανική ομάδα στρέφεται στις εναλλακτικές επιλογές της για την ενίσχυση του επιθετικού τομέα. Σύμφωνα με το Sky Germany, μία από τις περιπτώσεις που πρόκειται να εξεταστούν πιο έντονα είναι αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ δεν είναι καινούργιο. Το Kicker είχε αποκαλύψει τις προηγούμενες ημέρες ότι οι άνθρωποι του γερμανικού συλλόγου παρακολουθούν στενά τον διεθνή ποδοσφαιριστή, εκτιμώντας ιδιαίτερα την ταχύτητα, την τεχνική και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός. Η διαφορά είναι πως, μετά την εγκατάλειψη της υπόθεσης Ελ Μάλα, ο Κωνσταντέλιας φαίνεται να ανεβαίνει στη λίστα της Ντόρτμουντ. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν προκύπτει επίσημη πρόταση προς τον ΠΑΟΚ ή έναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Οι εμφανίσεις του έλληνα μεσοεπιθετικού

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ, και μετά τις πρώτες του εμφανίσεις στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, το ενδιαφέρον των Γερμανών αποκτά μεγαλύτερη βάση. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει σκοράρει τρεις φορές, έχει δώσει μία ασίστ και έχει κερδίσει ένα πέναλτι στα προκριματικά του Europa League.

Παρακολούθηση από στελέχη της ντόρτμουντ

Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, οι Βεστφαλοί εξετάζουν τον Κωνσταντέλια και θέλουν να τον κάνουν συμπαίκτη του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Ντέιβιντ Μπλάχα, σύμβουλος της ομάδας, βρέθηκε στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για να παρακολουθήσει από κοντά τον ποδοσφαιριστή.

Η Ντόρτμουντ είχε εξετάσει την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ και μετά την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ωστόσο στην κορυφή της μεταγραφικής της λίστας βρισκόταν ο Σαΐντ Ελ Μάλα της Κολωνίας. Μετά το «ναυάγιο» αυτής της υπόθεσης, το όνομα του Έλληνα εξτρέμ του «δικεφάλου του Βορρά» επανήλθε στο μεταγραφικό προσκήνιο.

Άλλες επιλογές στο προσκήνιο

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις στη λίστα της Ντόρτμουντ για την ενίσχυση της ομάδας.

Με πληροφορίες από Gazzetta.gr

Φωτογραφία: Gazzetta.gr