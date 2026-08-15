Η Σπόρτινγκ νίκησε την Γκιμαράες με 3-2: Γκολ και δύο ασίστ από τον Ιωαννίδη, τραυματίστηκε ο Βαγιαννίδης

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας σημείωσε την πρώτη της νίκη στη φετινή σεζόν του πορτογαλικού πρωταθλήματος, επικρατώντας της Βιτόρια Γκιμαράες με σκορ 3-2. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Liga Endes, με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη να ξεκινούν στη βασική ενδεκάδα. Ο Φώτης Ιωαννίδης είχε μια εντυπωσιακή παρουσία, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποχώρησε από το παιχνίδι λόγω τραυματισμού.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον φώτη ιωαννίδη

Ο Φώτης Ιωαννίδης πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό βράδυ για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Το τέρμα του προήλθε από μια ωραία κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή και ένα δυνατό αριστερό σουτ από κοντά, αφού πρώτα είχε κάνει ένα όμορφο πάρσιμο της μπάλας.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Ιωαννίδης βρίσκει δίχτυα τη φετινή σεζόν, καθώς είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού έχει ξεκινήσει «ζεστός» τη σεζόν, αφήνοντας πίσω του την περσινή του παρουσία στην ομάδα, η οποία είχε συνοδευτεί από πλήθος τραυματισμών. Ο προπονητής Ρουί Μπόρτζες τον αντικατέστησε στο 75ο λεπτό του αγώνα.

Οι καθοριστικές ασίστ του Έλληνα φορ

Πέρα από το γκολ του, ο Φώτης Ιωαννίδης είχε και καθοριστική συμβολή στη δημιουργία των άλλων δύο τερμάτων της Σπόρτινγκ. Στο 9ο λεπτό, ο 25χρονος επιθετικός τα έβαλε με όλη την άμυνα των φιλοξενούμενων και πάσασε στον Γκονσάλβες, ο οποίος άνοιξε το σκορ για το 1-0.

Η δεύτερη ασίστ του ήρθε στο 41ο λεπτό, όταν έστρωσε την μπάλα στον Αλτιμίρα. Ο Αλτιμίρα, με ένα δεξί κεραυνό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 3-0 για τη Σπόρτινγκ. Έτσι, ο Ιωαννίδης συμμετείχε ενεργά και στα τρία γκολ της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο.

Ο τραυματισμός του Γιώργου Βαγιαννίδη

Στη βασική ενδεκάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρέθηκε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Ο Έλληνας μπακ αγωνίστηκε μέχρι το 83ο λεπτό, όταν και αντικαταστάθηκε από τον Φρεσνέντα. Η αποχώρησή του οφειλόταν σε τραυματισμό.

Ο Βαγιαννίδης αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο στρατόπεδο των «Λιονταριών». Η κατάσταση του τραυματισμού του παραμένει υπό παρακολούθηση.

Η εξέλιξη του δραματικού αγώνα

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Μετά το γκολ του Γκονσάλβες στο 9ο λεπτό και του Ιωαννίδη στο 22ο, ο Αλτιμίρα ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 41ο λεπτό, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του Ρουί Μπόρτζες.

Ωστόσο, η Βιτόρια Γκιμαράες δεν το έβαλε κάτω και αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 66ο λεπτό, ο Σάμου μείωσε σε 3-1, ενώ μόλις δύο λεπτά αργότερα, στο 68ο λεπτό, ο Εντόι έκανε το 3-2, βάζοντας «φωτιά» στο ματς. Παρά την πίεση, η Σπόρτινγκ κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα και να πάρει τη νίκη με τελικό σκορ 3-2. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Σπόρτινγκ έφτασε τους τέσσερις βαθμούς μετά από δύο αγωνιστικές, έχοντας προηγηθεί μια ισοπαλία την πρώτη αγωνιστική απέναντι στην Εστρέλα Αμαδόρα.

Με πληροφορίες από Sport24

Φωτογραφία: Sport24