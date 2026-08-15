Η Αναστασία Ντραγκομίροβα στη 2η θέση της σφαιροβολίας, αποχώρησε από το έπταθλο

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η πρωταθλήτρια Ελλάδας στο έπταθλο, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα της σφαιροβολίας. Ωστόσο, η παρουσία της στη διοργάνωση σημαδεύτηκε από ένα πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο την ανάγκασε να αποχωρήσει από το αγώνισμα των 200 μέτρων του επτάθλου, ενώ βρισκόταν στην 14η θέση της γενικής κατάταξης.

Εξαιρετική επίδοση στη σφαιροβολία

Η 23χρονη Αναστασία Ντραγκομίροβα, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πραγματοποίησε μια αξιοσημείωτη εμφάνιση στο αγώνισμα της σφαιροβολίας, το οποίο αποτελεί μέρος του επτάθλου. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να τερματίσει στη δεύτερη θέση ανάμεσα στις συνολικά 24 αθλήτριες που έλαβαν μέρος στο συγκεκριμένο άθλημα.

Η καλύτερη βολή της μετρήθηκε στα 14.98 μέτρα, επίδοση που της απέφερε 860 βαθμούς και την ανέβασε στην προσωρινή 14η θέση της συνολικής κατάταξης του επτάθλου. Η δεύτερη προσπάθειά της ήταν στα 14.76 μέτρα, ενώ η τρίτη βολή της κρίθηκε άκυρη, καθώς ήταν αρκετά πιο κάτω από τις προηγούμενες επιδόσεις της.

Η επανεμφάνιση του τραυματισμού

Η πορεία της Αναστασίας Ντραγκομίροβα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ επηρεάστηκε σημαντικά από την επανεμφάνιση ενός προβλήματος τραυματισμού. Συγκεκριμένα, η αθλήτρια αντιμετώπισε ενοχλήσεις στο δεξί της πόδι, ένα πρόβλημα που την έχει ταλαιπωρήσει και στο παρελθόν.

Ο ίδιος τραυματισμός την είχε αναγκάσει να εγκαταλείψει σε δύο προηγούμενα έπταθλα φέτος: στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και στο μίτινγκ Τσαπιέφσκι στην Πολωνία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η ενόχληση επανήλθε πιο έντονη μετά την ολοκλήρωση του αγωνίσματος του ύψους το πρωί και δεν υποχώρησε ούτε κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της στη σφαιροβολία, γεγονός που επηρέασε την απόδοσή της.

Προκειμένου να εξασφαλίσει μεγαλύτερη σταθερότητα και να αντιμετωπίσει τις ενοχλήσεις, η πρωταθλήτρια έδεσε το πόδι της πριν ξεκινήσει τις προσπάθειές της στο απογευματινό πρόγραμμα των αγωνισμάτων.

Η απόφαση για αποχώρηση από το έπταθλο

Λόγω της επιδείνωσης του τραυματισμού και των έντονων πόνων, η Αναστασία Ντραγκομίροβα δεν μπόρεσε να αγωνιστεί όπως θα ήθελε στη σφαιροβολία και τελικά δεν συμμετείχε καθόλου στο τέταρτο αγώνισμα του επτάθλου, τα 200 μέτρα. Η απόφαση να μην εισέλθει στο συγκεκριμένο αγώνισμα ελήφθη από κοινού με τον προπονητή της, Γιώργο Μποτσκαριώβ.

Σκοπός της απόφασης αυτής ήταν η αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης του τραυματισμού και η προστασία της υγείας της αθλήτριας, δεδομένου ότι η ενόχληση είχε επανέλθει με μεγάλη ένταση.

Η τελική θέση στην κατάταξη

Παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο τραυματισμός, η Αναστασία Ντραγκομίροβα κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά 2.716 βαθμούς στα αγωνίσματα στα οποία συμμετείχε. Αυτοί οι βαθμοί την ανέβασαν προσωρινά στην 14η θέση της γενικής κατάταξης του επτάθλου.

Ωστόσο, η αναγκαστική αποχώρησή της από το αγώνισμα των 200 μέτρων σήμανε και το τέλος της παρουσίας της στην απαιτητική αυτή διοργάνωση. Η αθλήτρια δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έπταθλο, αφήνοντας πίσω της μια εμφάνιση που συνδύασε μια εξαιρετική επίδοση στη σφαιροβολία με την ατυχία ενός τραυματισμού.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit