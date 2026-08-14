Φουλ δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με έντονο ελληνικό στοιχείο

Η Παρασκευή φέρνει στο προσκήνιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, με έντονο ελληνικό στοιχείο. Στην Πορτογαλία, η Σπόρτινγκ υποδέχεται την Γκιμαράες για τη δεύτερη αγωνιστική της Liga Portugal. Παράλληλα, η Championship ανοίγει τις πύλες της με το παιχνίδι Γουλβς – Μπλάκμπερν, ενώ στην Τουρκία η Γαλατασαράι αντιμετωπίζει την Τσόρουμ.

Η αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με την Γκιμαράες

Η Σπόρτινγκ, με τους Έλληνες άσους Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, υποδέχεται την Γκιμαράες την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στις 22:15. Ο αγώνας διεξάγεται στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης αναμένεται να έχουν και πάλι θέση βασικού στην ομάδα τους.

Οι «λιοντάρια» έμειναν στο 2-2 με την Εστρέλα στην πρεμιέρα, παρά το γκολ του Ιωαννίδη, και τώρα αναζητούν την πρώτη τους νίκη. Από την άλλη πλευρά, η Γκιμαράες γνώρισε εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Αρούκα στην πρώτη αγωνιστική. Η ομάδα της Σπόρτινγκ θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη σε αυτή την αναμέτρηση.

Πρεμιέρα στην Championship με γουλβς και μπλάκμπερν

Ένα από τα πρωταθλήματα που ξεκινούν τη νέα σεζόν είναι η Championship στην Αγγλία. Στο παιχνίδι της πρεμιέρας, η Γουλβς υποδέχεται την Μπλάκμπερν. Οι «λύκοι» έχουν θέσει ως στόχο την άμεση επιστροφή τους στην Premier League και έχουν διαμορφώσει το ρόστερ τους με βάση αυτό τον σκοπό.

Η Γουλβς επιμένει σε πορτογαλικό στοιχείο, τόσο σε παίκτες όσο και σε προπονητή, με την ελπίδα να κατακτήσει τον τίτλο. Η ομάδα ξεκίνησε θετικά τη σεζόν, επικρατώντας με 3-0 της Πορτ Βέιλ στο Λιγκ Καπ. Αντίθετα, η Μπλάκμπερν την περσινή σεζόν κινδύνευσε, αλλά κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Ο Τόνι Μόουμπρεϊ ανέλαβε την ομάδα με στόχο μια καλύτερη σεζόν.

Ελληνική παρουσία στην Τουρκία με γαλατασαράι και τσόρουμ

Στην Τουρκία, η Γαλατασαράι, η οποία διαθέτει αρκετούς αστέρες στο ρόστερ της, υποδέχεται την Τσόρουμ. Στην ομάδα των φιλοξενούμενων αγωνίζεται ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης. Οι γηπεδούχοι ξεκινούν τη σεζόν με στόχο το πέμπτο σερί πρωτάθλημα και μια καλή πορεία στο Champions League.

Η Γαλατασαράι έχει ένα ποιοτικότατο ρόστερ και η πρεμιέρα απέναντι στη νεοφώτιστη Τσόρουμ θεωρείται ιδανική. Για τους φιλοξενούμενους, ο Κυζιρίδης, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες από τη Χαρτς, αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του. Η Τσόρουμ έχει προχωρήσει σε αρκετές μεταγραφές και στοχεύει σε κάτι παραπάνω από μια απλή παραμονή στην κατηγορία.

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Με πληροφορίες από Betarades

Φωτογραφία: Betarades