Στον τελικό των 200μ. πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ ο Σίσκος

Ο Απόστολος Σίσκος, ο 21χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού, εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού. Η εντυπωσιακή του εμφάνιση στον ημιτελικό συνοδεύτηκε από την επίτευξη νέου πανελλήνιου ρεκόρ, με χρόνο 1:55.55. Αυτή η διάκριση έρχεται μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε ο ίδιος αθλητής στα 200 μέτρα ύπτιο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Η πρόκριση και η επίδοση στον ημιτελικό

Ο Απόστολος Σίσκος αγωνίστηκε στη δεύτερη ημιτελική σειρά των 200 μέτρων πεταλούδα, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Ο χρόνος του, 1:55.55, ήταν αρκετός για να του δώσει το «εισιτήριο» για τον τελικό της διοργάνωσης. Συνολικά, ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε με την έκτη καλύτερη επίδοση μεταξύ όλων των αθλητών που συμμετείχαν στους ημιτελικούς.

Η επίδοση αυτή αποτελεί προσωπικό του ρεκόρ και ταυτόχρονα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Σίσκος βελτίωσε σημαντικά τον προηγούμενο δικό του χρόνο, ο οποίος ήταν 1:56.13.

Διπλό πανελλήνιο ρεκόρ για τον Σίσκο

Η επίδοση του 1:55.55 δεν είναι απλώς ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά ένα διπλό ρεκόρ. Αναγνωρίζεται τόσο στην κατηγορία των ανδρών όσο και στην κατηγορία των νέων Κ23. Ο προηγούμενος χρόνος που κατείχε ο Απόστολος Σίσκος ήταν 1:56.13, τον οποίο είχε πετύχει στις 10 Μαΐου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Η επίδοση του Μαΐου είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια του μίτινγκ «Ακρόπολις», δείχνοντας από τότε την ανοδική πορεία του νεαρού κολυμβητή. Η νέα του επίδοση στο Παρίσι επιβεβαιώνει την παρουσία του στην ελίτ της ευρωπαϊκής κολύμβησης.

Η εντυπωσιακή «επιστροφή» στην κούρσα

Η κούρσα του Απόστολου Σίσκου στον ημιτελικό ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, ειδικά στο τελευταίο της κομμάτι. Στα 150 μέτρα, ο Έλληνας κολυμβητής βρισκόταν στην έβδομη θέση, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την πρόκριση στον τελικό.

Ωστόσο, ο Σίσκος πραγματοποίησε μια απίστευτη «επιστροφή» στα τελευταία 50 μέτρα του αγώνα. Με μια δυναμική ολοκλήρωση, κατάφερε να καλύψει τη διαφορά και να τερματίσει δεύτερος στη σειρά του, εξασφαλίζοντας την πρόκριση και το ρεκόρ.

Ο τελικός του Σαββάτου και οι διεκδικητές

Ο τελικός των 200 μέτρων πεταλούδα, όπου θα αγωνιστεί ο Απόστολος Σίσκος, είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα του Σαββάτου, 15 Αυγούστου 2026, στις 19:30 ώρα Ελλάδας. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το δεύτερό του μετάλλιο στους αγώνες του Παρισιού.

Κορυφαίος των ημιτελικών αναδείχθηκε ο Γάλλος Λεόν Μαρσάν, ο οποίος τερμάτισε σε 1:53.95 και θεωρείται το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Άλλοι αθλητές που προκρίθηκαν στον τελικό είναι ο Ούγγρος Ρίτσαρντ Μάρτον (1:54.47), ο Ιταλός Αλμπέρτο Ρατσέτι (1:54.67), ο Ούγγρος Χούμπερτ Κος (1:55.13), ο Ισπανός Αρμπιντέλ Γκονζάλεθ (1:55.23), ο Πολωνός Κριστόφ Χμιελέφσκι (1:55.55, με τον ίδιο χρόνο με τον Σίσκο) και ο δίδυμος αδελφός του, Μίχαλ Χμιελέφσκι (1:55.88), ο οποίος συμπλήρωσε την οκτάδα των φιναλίστ.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki