Νέα εποχή στη λίβερπουλ: ο τζεφ μπέζος γίνεται μέτοχος – στα 1,65 δισ. το deal για το 30% του συλλόγου

Η Λίβερπουλ εισέρχεται σε μια νέα επενδυτική εποχή, καθώς η Fenway Sports Group (FSG) επιβεβαίωσε την πώληση μειοψηφικού πακέτου μετοχών του συλλόγου. Πρόκειται για το 30% των μετοχών, το οποίο πωλήθηκε σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν κορυφαίοι επιχειρηματίες. Μεταξύ αυτών είναι ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και ο συνιδρυτής του Facebook, Εδουάρδο Σαβερίν.

Η συμφωνία και η αποτίμηση

Η συμφωνία για την πώληση του 30% των μετοχών της Λίβερπουλ ανέρχεται στο ποσό των 1,65 δισεκατομμυρίων λιρών. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει την συνολική αποτίμηση του συλλόγου στα 5,5 δισεκατομμύρια λίρες. Η Fenway Sports Group, η οποία απέκτησε τη Λίβερπουλ το 2010 έναντι 300 εκατομμυρίων λιρών, επιβεβαίωσε τη συναλλαγή.

Ο πρόεδρος της FSG, Μάικ Γκόρντον, έκανε λόγο για μια μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα. Σύμφωνα με το «The Athletic», ο Γκόρντον υποστήριξε ότι η Λίβερπουλ ανέκαθεν χτιζόταν με μακροπρόθεσμη σκέψη και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του συλλόγου. Αυτή η προσέγγιση, όπως είπε, συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον αξιοσέβαστων επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών από όλο τον κόσμο.

Η κοινοπραξία και οι βασικοί επενδυτές

Επικεφαλής της κοινοπραξίας που απέκτησε το μειοψηφικό πακέτο μετοχών είναι ο Άμιτ Μπατιά. Ο Μπατιά, γαμπρός του Ινδού μεγιστάνα του χάλυβα Λάκσμι Μιτάλ, ξεκίνησε και ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με την FSG εκ μέρους της κοινοπραξίας 1892 Holdings. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, και ο Εδουάρδο Σαβερίν, συνιδρυτής του Facebook.

Ο Άμιτ Μπατιά, πρώην συνιδιοκτήτης της Queens Park Rangers, έχει λάβει οικονομική υποστήριξη από το Mittal Family Trust, το επενδυτικό ταμείο K5 Sports, του οποίου ο Τζεφ Μπέζος είναι ο κύριος επενδυτής, και την EE Capital, το οικογενειακό επενδυτικό γραφείο της Ελέιν και του Εδουάρδο Σαβερίν. Η σύζυγος του Σαβερίν, Ελέιν, και ο Μπράιν Μπαουμ, συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της K5 Global, θα ενταχθούν επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της Λίβερπουλ.

Διατήρηση ελέγχου και διοικητικές λειτουργίες

Παρά τη συμμετοχή ισχυρών οικονομικών παραγόντων, όπως ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 272 δισεκατομμύρια δολάρια (201 δισεκατομμύρια λίρες), ο Εδουάρδο Σαβερίν με εκτιμώμενη περιουσία 33 δισεκατομμύρια δολάρια, και η οικογένεια Μιτάλ με περιουσία περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια, η FSG θα διατηρήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο της Λίβερπουλ. Επίσης, η FSG θα διατηρήσει την πλειοψηφική ιδιοκτησία του συλλόγου.

Η συμφωνία δεν συνεπάγεται αλλαγές στην ηγεσία ή στην καθημερινή λειτουργία της Λίβερπουλ. Δεν θα υπάρξει καμία επίδραση στον προϋπολογισμό μεταγραφών ή στη στρατηγική της ομάδας για το τρέχον καλοκαίρι. Η επένδυση της 1892 Holdings υπόκειται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και 90 ημέρες.

Μακροπρόθεσμη φιλοσοφία και μελλοντικές προοπτικές

Ο Μάικ Γκόρντον της FSG δήλωσε ότι καθώς εξέταζαν αυτή την ευκαιρία, κατέστη σαφές ότι ο Άμιτ Μπατιά και η κοινοπραξία μοιράζονταν τη μακροπρόθεσμη φιλοσοφία και την εκτίμηση για αυτό που κάνει τη Λίβερπουλ ξεχωριστή. Η εμπειρία και η προοπτική τους, σύμφωνα με τον Γκόρντον, θα συμπληρώσουν τα ισχυρά θεμέλια που έχουν ήδη τεθεί, και η FSG ανυπομονεί να συνεργαστεί.

Η FSG επιμένει ότι η συμφωνία δεν αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής εξόδου από τον σύλλογο. Η συναλλαγή δεν υποχρεώνει την FSG να πουλήσει μεγαλύτερο μερίδιο του συλλόγου στην 1892 Holdings σε μελλοντική ημερομηνία, ούτε περιλαμβάνει υποχρεώσεις για την 1892 Holdings να αυξήσει το μερίδιό της. Ωστόσο, παρέχει στην κοινοπραξία του Μπατιά το δικαίωμα προαίρεσης να αγοράσει μεγαλύτερο μερίδιο της Λίβερπουλ, σε περίπτωση που οι πλειοψηφούντες μέτοχοι αποφασίσουν τελικά να πουλήσουν. Η σύνθεση της κοινοπραξίας του Μπατιά, και όχι κάποια οικονομική ανάγκη, είναι ο λόγος πίσω από αυτή την επένδυση.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit