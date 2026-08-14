Ο τζεφ μπέζος απέκτησε μετοχές της λίβερπουλ

Επίσημη μορφή έλαβε η πώληση μέρους των μετοχών της Λίβερπουλ σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος. Η συμφωνία αφορά την απόκτηση ενός μειοψηφικού ποσοστού στον αγγλικό σύλλογο, σηματοδοτώντας μια σημαντική ενίσχυση για την ομάδα. Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Fenway Sports Group (FSG), Μάικ Γκόρντον, ο οποίος χαρακτήρισε την κίνηση ως μια μεγάλη ευκαιρία για τη Λίβερπουλ.

Η επίσημη επιβεβαίωση και το χρονοδιάγραμμα

Ο Μάικ Γκόρντον, πρόεδρος της Fenway Sports Group, της ιδιοκτήτριας εταιρείας της Λίβερπουλ, προχώρησε στην επίσημη επιβεβαίωση της συμφωνίας για την πώληση μέρους των μετοχών του συλλόγου. Η είσοδος της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος, στην ιδιοκτησία της Λίβερπουλ, αποτελεί πλέον γεγονός.

Η συμφωνία αυτή ανακοινώθηκε την Παρασκευή, ενώ οι συζητήσεις που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη είχαν αναφερθεί για πρώτη φορά τον Ιούλιο. Η επισημοποίηση των διαδικασιών ολοκληρώνει ένα διάστημα διαπραγματεύσεων και προετοιμασίας για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του μειοψηφικού πακέτου.

Το μέγεθος της επένδυσης και το ποσοστό

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από το «The Athletic», η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη Fenway Sports Group προβλέπει την πώληση ενός ποσοστού 30% από τις μετοχές της Λίβερπουλ. Αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μειοψηφικό πακέτο στον σύλλογο.

Το οικονομικό τίμημα για την απόκτηση αυτού του ποσοστού ανέρχεται στο ποσό των 1,65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, επενδύει ένα σημαντικό κεφάλαιο, καθιστώντας την έναν από τους βασικούς μειοψηφικούς μετόχους της Λίβερπουλ.

Η μακροπρόθεσμη φιλοσοφία του συλλόγου

Ο πρόεδρος της FSG, Μάικ Γκόρντον, τόνισε τη διαχρονική προσέγγιση της Λίβερπουλ όσον αφορά την ανάπτυξή της. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι «η Λίβερπουλ ανέκαθεν χτιζόταν με τη σκέψη πέρα από μια σεζόν και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του συλλόγου».

Αυτή η στρατηγική, όπως εξήγησε ο Γκόρντον, είναι που συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον αξιοσέβαστων επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών από κάθε γωνιά του κόσμου. Η προσήλωση σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας της ομάδας.

Η κοινή οπτική με τους νέους επενδυτές

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης αυτής της επενδυτικής ευκαιρίας, κατέστη σαφές ότι υπήρχε σύγκλιση απόψεων. Ο Μάικ Γκόρντον δήλωσε ότι ο Άμιτ Μπάτια και η κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει και ο Τζεφ Μπέζος, μοιράζονταν την ίδια μακροπρόθεσμη φιλοσοφία.

Επιπλέον, οι νέοι επενδυτές είχαν την ίδια εκτίμηση για όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν τη Λίβερπουλ έναν ξεχωριστό σύλλογο. Αυτή η κοινή αντίληψη θεωρήθηκε σημαντική για την επίτευξη της συμφωνίας.

Συμπληρωματική εμπειρία και προοπτική

Ο πρόεδρος της FSG εξέφρασε την προσμονή του για την επερχόμενη συνεργασία με τους νέους μετόχους. Τόνισε ότι η εμπειρία και η προοπτική που φέρνουν οι επενδυτές θα συμπληρώσουν τα ήδη ισχυρά θεμέλια που έχουν τεθεί στον σύλλογο.

Ο Μάικ Γκόρντον δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η εμπειρία και η προοπτική τους θα συμπληρώσουν τα ισχυρά θεμέλια που έχουν ήδη τεθεί και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε». Η είσοδος της κοινοπραξίας αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στην πορεία της Λίβερπουλ.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit