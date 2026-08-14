Σημαντική είσοδος επενδυτών στη λίβερπουλ με τον τζεφ μπέζος

Η Fenway Sports Group (FSG), η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Λίβερπουλ, προχώρησε σε συμφωνία για την πώληση του 30% του συλλόγου. Το ποσοστό αυτό πωλείται σε μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει ονόματα όπως ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και ο συνιδρυτής του Facebook, Εντουάρντο Σαβερίν. Επικεφαλής της κοινοπραξίας είναι ο Αμίτ Μπατία, γαμπρός του Ινδού μεγιστάνα του χάλυβα, Λαχσμί Μιτάλ. Η συμφωνία αυτή αποτιμά τον ιστορικό σύλλογο στα 5,5 δισεκατομμύρια λίρες.

Οι όροι της συμφωνίας και η αποτίμηση

Η πώληση του 30% των μετοχών της Λίβερπουλ έκλεισε στα 1,65 δισεκατομμύρια λίρες. Αυτό το ποσό ανεβάζει την συνολική αποτίμηση του συλλόγου στα 5,5 δισεκατομμύρια λίρες. Ο Αμίτ Μπατία, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων εκ μέρους της κοινοπραξίας 1892 Holdings, θα αναλάβει τη θέση του νέου αντιπροέδρου του συλλόγου σε ένα διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο.

Η κοινοπραξία 1892 Holdings έλαβε οικονομική υποστήπεξη από το Mittal Family Trust, το επενδυτικό ταμείο K5 Sports, στο οποίο ο Τζεφ Μπέζος είναι ο κύριος επενδυτής, καθώς και από την EE Capital, το οικογενειακό επενδυτικό γραφείο της Ελέιν και του Εντουάρντο Σαβερίν.

Η σύνθεση της κοινοπραξίας και οι νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο

Στην κοινοπραξία που απέκτησε το μειοψηφικό πακέτο μετοχών συμμετέχουν ο Τζεφ Μπέζος, του οποίου η περιουσία εκτιμάται σε 272 δισεκατομμύρια δολάρια (201 δισεκατομμύρια λίρες), ο Εντουάρντο Σαβερίν, με εκτιμώμενη περιουσία 33 δισεκατομμύρια δολάρια, και η οικογένεια Μιτάλ, με περιουσία περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμίτ Μπατία είναι πρώην συνιδιοκτήτης της Queens Park Rangers.

Εκτός από τον Αμίτ Μπατία ως αντιπρόεδρο, στο διοικητικό συμβούλιο της Λίβερπουλ θα ενταχθούν επίσης η σύζυγος του Εντουάρντο Σαβερίν, Ελέιν Σαβερίν, και ο Μπράιαν Μπαουμ, συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της K5 Global.

Διατήρηση του ελέγχου και ρυθμιστικές εγκρίσεις

Παρά την είσοδο των νέων επενδυτών, η Fenway Sports Group (FSG) θα διατηρήσει τον λειτουργικό έλεγχο της Λίβερπουλ, καθώς και την πλειοψηφική ιδιοκτησία του συλλόγου. Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην ηγεσία ή στην καθημερινή λειτουργία της ομάδας. Επιπλέον, η επένδυση της κοινοπραξίας δεν θα έχει καμία επίδραση στον προϋπολογισμό ή τη στρατηγική μεταγραφών της Λίβερπουλ για το τρέχον καλοκαίρι.

Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών, μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει έως και 90 ημέρες. Ο πρόεδρος του Fenway Sports Group, Μάικ Γκόρντον, επιβεβαίωσε τη συμφωνία, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα. Τόνισε ότι η Λίβερπουλ ανέκαθεν χτιζόταν με τη σκέψη πέρα από μια σεζόν και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του συλλόγου. Αυτή η προσέγγιση, όπως είπε, συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον αξιοσέβαστων επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών σε όλο τον κόσμο.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της fsg

Η FSG υπογραμμίζει ότι η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής εξόδου από τον σύλλογο. Η εταιρεία είχε αποκτήσει τη Λίβερπουλ το 2010 έναντι 300 εκατομμυρίων λιρών. Η συναλλαγή δεν υποχρεώνει την FSG να πουλήσει επιπλέον μετοχές στην κοινοπραξία σε μελλοντική ημερομηνία.

Ωστόσο, η κοινοπραξία του Αμίτ Μπατία αποκτά το δικαίωμα προαίρεσης να αγοράσει μεγαλύτερο μερίδιο της Λίβερπουλ, σε περίπτωση που οι πλειοψηφούντες μέτοχοι αποφασίσουν τελικά να προχωρήσουν σε πώληση. Ο Μάικ Γκόρντον ανέφερε ότι καθώς εξετάζονταν αυτή η ευκαιρία, κατέστη σαφές ότι ο Άμιτ Μπατία και η κοινοπραξία μοιράζονταν τη μακροπρόθεσμη φιλοσοφία και την εκτίμηση για αυτό που κάνει τη Λίβερπουλ ξεχωριστή. Η εμπειρία και η προοπτική τους, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συμπληρώσουν τα ισχυρά θεμέλια που έχουν ήδη τεθεί και η FSG ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί τους.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki