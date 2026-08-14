Ο μεντιλίμπαρ παραμένει στον ολυμπιακό μετά το ραντεβού με τον βαγγέλη μαρινάκη

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει στη θέση του προπονητή του Ολυμπιακού. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από συνάντηση που είχε ο Ισπανός τεχνικός με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, στον Πειραιά. Οι δύο άνδρες συζήτησαν εκτενώς για την επόμενη ημέρα της ομάδας, καταλήγοντας σε κοινή γραμμή για τη συνέχεια της σεζόν, μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League.

Συνέχιση της συνεργασίας

Η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά και διήρκεσε για περισσότερες από δύο ώρες. Σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης, οι δύο πλευρές έθεσαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στην απόφαση να συνεχίσουν μαζί την πορεία τους.

Παρά την απογοήτευση που προκάλεσε ο αποκλεισμός από τα playoffs του Champions League, η διοίκηση και ο προπονητής διατήρησαν τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί. Ο Βάσκος τεχνικός θα συνεχίσει να καθοδηγεί τους «ερυθρόλευκους», τους οποίους έχει οδηγήσει στην κατάκτηση του Conference League.

Οι στόχοι της νέας σεζόν

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Μαρινάκης και Μεντιλίμπαρ συζήτησαν αναλυτικά για την κατάσταση της ομάδας και τους στόχους που έχουν μπροστά τους. Το κοινό συμπέρασμα ήταν ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από μία σεζόν χωρίς τίτλους.

Ως πρώτος και βασικός στόχος τέθηκε η κατάκτηση της Stoiximan Super League. Παράλληλα, υπάρχει η επιθυμία για μια αξιόλογη πορεία στο Europa League, όπου η ομάδα θα συνεχίσει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Μεταγραφική ενίσχυση

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκε και η ανάγκη για περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η ομάδα χρειάζεται επιπλέον λύσεις, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν νέες κινήσεις στην αγορά των μεταγραφών. Μάλιστα, ο αριθμός των μεταγραφών μπορεί να φτάσει ακόμη και τις έξι, με σκοπό να παρουσιαστεί ένας πιο ανταγωνιστικός Ολυμπιακός.

Το μήνυμα στους παίκτες

Πριν από το ραντεβού του με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, ακολουθώντας κανονικά το πρόγραμμα της ομάδας. Εκεί, συγκέντρωσε τους ποδοσφαιριστές του στο γυμναστήριο.

Ο Βάσκος προπονητής θέλησε να τους βοηθήσει να αφήσουν πίσω τους την απογοήτευση από τον αποκλεισμό του Champions League. Τους εξήγησε πως ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός είναι δύσκολος για όλους, αλλά δεν υπάρχει χρόνος για να μείνουν σε αυτόν. Το ζητούμενο ήταν να κοιτάξουν μπροστά και να επικεντρωθούν στις υποχρεώσεις που ακολουθούν.

Ο Μεντιλίμπαρ έστειλε το μήνυμα πως η ομάδα πρέπει να γυρίσει άμεσα σελίδα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στο Europa League, ενώ ο μεγάλος στόχος της σεζόν παραμένει η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Προετοιμασία για την πρεμιέρα

Μετά την ομιλία του, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» ανέλυσε στους ποδοσφαιριστές το πρόγραμμα που ακολουθεί. Στη συνέχεια, προπόνησε την ομάδα για σχεδόν δύο ώρες.

Με αυτό τον τρόπο ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στην πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit