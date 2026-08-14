Ο Μεντιλίμπαρ συνεχίζει στον πάγκο του Ολυμπιακού

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι του Ολυμπιακού και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από συνάντηση που είχε ο Ισπανός τεχνικός με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, στον Πειραιά. Από τη συνάντηση βγήκε «λευκός καπνός», επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Η συνάντηση και η απόφαση

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συναντήθηκαν σήμερα στον Πειραιά, όπου αποφάσισαν να πορευτούν μαζί και στην προσεχή χρονιά. Παρά τους τριγμούς που προκάλεσε ο πρόσφατος αποκλεισμός της ομάδας από τα playoffs του Champions League, η διοίκηση των Πειραιωτών και ο Βάσκος τεχνικός συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

Η συνάντηση των δύο ανδρών διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα. Το κλίμα χαρακτηρίστηκε από αμοιβαία εκτίμηση, με τον Βάσκο προπονητή να λαμβάνει σφραγίδα εμπιστοσύνης από τη διοίκηση και τον κόσμο. Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ο οποίος διατηρεί άριστη σχέση με τον 65χρονο τεχνικό, αποφάσισε να του δείξει ακόμη περισσότερη εμπιστοσύνη, μια κίνηση που είχε κάνει και στο παρελθόν.

Οι στόχοι της νέας σεζόν

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν οι στόχοι για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Βασική επιδίωξη είναι η επαναφορά της ομάδας στην κορυφή της Ελλάδας, με την κατάκτηση της Stoiximan Super League να αποτελεί τον μεγάλο στόχο. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η επιδίωξη μιας καλής πορείας στο Europa League, όπου θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός.

Επίσης, οι δύο πλευρές κατέληξαν στην ανάγκη άμεσης περαιτέρω ενίσχυσης του ρόστερ. Συμφωνήθηκε να υπάρξουν μεταγραφές, οι οποίες μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις έξι, προκειμένου να θωρακιστεί η ομάδα για τις προκλήσεις της νέας σεζόν.

Το μήνυμα στους παίκτες

Πριν από το ραντεβού με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ακολούθησε κανονικά τη ρουτίνα της ομάδας. Ο Βάσκος τεχνικός περίμενε τους ποδοσφαιριστές του στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, όπου τους συγκέντρωσε στο γυμναστήριο.

Εκεί, ο Ισπανός προπονητής προσπάθησε να στρέψει την προσοχή τους σε όσα έρχονται, αφήνοντας στην άκρη τον σκληρό αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League. Συγκεκριμένα, είπε στους ποδοσφαιριστές του: «Ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Champions League είναι δύσκολος για όλους. Αλλά πρέπει να τ’ αφήσουμε πίσω μας. Στην Ευρώπη θα παίξουμε στο Europa League και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Αλλά κυρίως πρέπει να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, που είναι ο μεγάλος στόχος της ομάδας».

Στη συνέχεια, ο προπονητής εξήγησε το πρόγραμμα και προπόνησε τους ποδοσφαιριστές του για σχεδόν δύο ώρες, ξεκινώντας ουσιαστικά την προετοιμασία για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Ατρόμητο, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 22 Αυγούστου, στις 20:00.

Η πορεία του στον Ολυμπιακό

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τους «ερυθρόλευκους» στις 11 Φεβρουαρίου του 2024. Στην πρώτη του σεζόν στον Ολυμπιακό, οδήγησε τους Πειραιώτες στην κατάκτηση του Conference League, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Ο τελικός διεξήχθη στις 29 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αντίπαλο τη Φιορεντίνα.

Στην πορεία προς τον ιστορικό αυτό τίτλο, είχαν προηγηθεί σημαντικές προκρίσεις. Ο Ολυμπιακός απέκλεισε τη Φερεντσβάρος, πραγματοποίησε μια ιστορική ανατροπή με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έζησε μια τεράστια βραδιά στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και κυριάρχησε επί της ισχυρής Άστον Βίλα. Η εμπιστοσύνη του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Μεντιλίμπαρ είχε φανεί και μετά την ήττα με 1-4 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, μια κίνηση που δικαιώθηκε με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.

Το βιογραφικό του ισπανού τεχνικού

Ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός έχει στο προσωπικό του παλμαρέ δύο ευρωπαϊκά τρόπαια. Το ένα είναι το Conference League που κατέκτησε με τους «ερυθρόλευκους» το 2024 και το άλλο είναι το Europa League, το οποίο κέρδισε με τη Σεβίλλη την αγωνιστική περίοδο 2022/23. Επιπλέον, έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα της δεύτερης ισπανικής κατηγορίας με την Βαγιαδολίδ, τη σεζόν 2006/07.

Με πληροφορίες από Gazzetta.gr

Φωτογραφία: Gazzetta.gr