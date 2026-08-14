Συνεχίζει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Μεντιλίμπαρ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι του Ολυμπιακού και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από συνάντηση που είχε ο Ισπανός τεχνικός με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Πειραιά. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πορευτούν μαζί, όπως προβλέπει και το υπάρχον συμβόλαιο του προπονητή.

Η συνάντηση και η απόφαση

Μετά από αρκετές ώρες αναμονής, η συνάντηση μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκληρώθηκε με «λευκό καπνό». Παρά τους τριγμούς που προκάλεσε ο πρόσφατος αποκλεισμός από τα playoffs του Champions League, η διοίκηση των Πειραιωτών και ο Βάσκος τεχνικός αποφάσισαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

Η συνάντηση, που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, διεξήχθη σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης. Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ο οποίος διατηρεί άριστη σχέση με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αποφάσισε να του δείξει ακόμη περισσότερη εμπιστοσύνη. Μια παρόμοια κίνηση είχε γίνει και μετά την ήττα με 1-4 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Conference League το 2024. Ο 65χρονος προπονητής βγαίνει από τα γραφεία ενισχυμένος, έχοντας λάβει σφραγίδα εμπιστοσύνης από τη διοίκηση και τον κόσμο.

Οι στόχοι της νέας σεζόν

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν επί τάπητος όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα. Βασικός στόχος είναι η επαναφορά του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ελλάδας, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να επιδιωχθεί μια καλή πορεία στο Europa League, όπου θα αγωνιστεί η ομάδα.

Πριν από το ραντεβού με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ήδη συναντήσει τους ποδοσφαιριστές του στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Εκεί, τους μάζεψε στο γυμναστήριο και προσπάθησε να στρέψει την προσοχή τους στα επερχόμενα, αφήνοντας πίσω τον αποκλεισμό από το Champions League. Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε στους παίκτες του: «Ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Champions League είναι δύσκολος για όλους. Αλλά πρέπει να τ’ αφήσουμε πίσω μας. Στην Ευρώπη θα παίξουμε στο Europa league και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Αλλά κυρίως πρέπει να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, που είναι ο μεγάλος στόχος της ομάδας».

Ενίσχυση του ρόστερ και προετοιμασία

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συμφωνήθηκε επίσης να υπάρξει άμεσα περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ. Οι μεταγραφές μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις έξι, προκειμένου η ομάδα να είναι πλήρως ανταγωνιστική στους στόχους που έχουν τεθεί. Αυτή η κίνηση έρχεται να επιβεβαιώσει την πρόθεση για ενδυνάμωση του συλλόγου.

Μετά την ομιλία του στους παίκτες, ο προπονητής του Ολυμπιακού εξήγησε το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Για σχεδόν δύο ώρες, προπόνησε τους ποδοσφαιριστές του, ξεκινώντας ουσιαστικά την προετοιμασία για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο πρώτος αγώνας των «ερυθρόλευκων» είναι απέναντι στον Ατρόμητο, στις 22 Αυγούστου, στις 20:00.

Η πορεία του στον Ολυμπιακό

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τους «ερυθρόλευκους» στις 11 Φεβρουαρίου 2024. Στην πρώτη του σεζόν στον Ολυμπιακό, έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας. Οδήγησε τους Πειραιώτες στην κατάκτηση του Conference League, σε έναν ιστορικό τελικό που διεξήχθη στις 29 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια, κόντρα στη Φιορεντίνα.

Πριν φτάσει στον τελικό, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε πετύχει σημαντικές προκρίσεις. Είχαν προηγηθεί η πρόκριση επί της Φερεντσβάρος, η ιστορική ανατροπή με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, μία τεράστια βραδιά στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και η απόλυτη κυριαρχία επί της ισχυρής Άστον Βίλα.

Προηγούμενες επιτυχίες και εμπειρία

Πριν την έλευσή του στον Ολυμπιακό, ο Ισπανός κόουτς είχε ήδη σημαντικές διακρίσεις στο βιογραφικό του. Στο σύνολο της καριέρας του, είχε κατακτήσει δύο ευρωπαϊκά τρόπαια: το Conference League με τους «ερυθρόλευκους» το 2024 και το Europa League το 2022/23 με τη Σεβίλλη. Επίσης, είχε ένα πρωτάθλημα της δεύτερης ισπανικής κατηγορίας με την Βαγιαδολίδ, τη σεζόν 2006/07. Η κατάκτηση του Conference League με τον Ολυμπιακό αποτέλεσε το πρώτο του πρωτάθλημα σε συλλογικό επίπεδο πρώτης κατηγορίας.

Με πληροφορίες από Gazzetta.gr

Φωτογραφία: Gazzetta.gr