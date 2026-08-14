Ο χοσέ λουίς μεντιλίμπαρ παραμένει στον πάγκο του ολυμπιακού

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει να καθοδηγεί τον Ολυμπιακό από τη θέση του προπονητή. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από συνάντηση του Ισπανού τεχνικού με τον ιδιοκτήτη της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την επόμενη ημέρα της ομάδας και κατέληξαν σε συμφωνία για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Η συνάντηση στον Πειραιά

Η συνάντηση μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στον Πειραιά. Η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης, όπως αναφέρθηκε. Ο διοικητικός ηγέτης των Πειραιωτών και ο Βάσκος προπονητής αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την πορεία και το μέλλον της ομάδας.

Από αυτή τη συνάντηση, προέκυψε η κοινή «γραμμή» για τη συνέχεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να διατηρήσει τον Ισπανό τεχνικό στη θέση του, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, παρά τις πρόσφατες εξελίξεις.

Μετά τον αποκλεισμό από το champions league

Η απόφαση για τη συνέχιση της συνεργασίας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό έρχεται σε μια περίοδο που η ομάδα αντιμετώπισε έναν σημαντικό αποκλεισμό. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League. Αυτό το αποτέλεσμα είχε δημιουργήσει τριγμούς και συζητήσεις γύρω από την πορεία της.

Παρά τον αποκλεισμό από τα playoffs του Champions League, η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» και ο Βάσκος προπονητής αποφάσισαν να πορευτούν μαζί. Η κοινή τους απόφαση εστιάζει στην προσπάθεια να επαναφέρουν την ομάδα στους τίτλους. Στόχος είναι επίσης να την οδηγήσουν σε νέες επιτυχίες, όπως είχε συμβεί και στο πρόσφατο παρελθόν.

Η πορεία του μεντιλίμπαρ στην ομάδα

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη μια αξιοσημείωτη πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Υπό την καθοδήγησή του, η ομάδα έχει καταφέρει να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, κατέκτησε το Conference League, ένα επίτευγμα που σημάδεψε την ιστορία του συλλόγου.

Ωστόσο, η προηγούμενη σεζόν ολοκληρώθηκε χωρίς την κατάκτηση κάποιου τίτλου για την ομάδα του Πειραιά. Ο πρόσφατος αποκλεισμός από το Champions League έβαλε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο «στόχαστρο» των συζητήσεων για την επόμενη ημέρα. Παρόλα αυτά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης επέλεξε να τον διατηρήσει στη θέση του.

Στόχοι για τη νέα σεζόν

Μετά τη συνάντηση και τη συμφωνία, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε όχι μόνο να διατηρήσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη θέση του προπονητή, αλλά και να τον ενισχύσει. Η ενίσχυση αυτή αφορά την προσπάθεια της ομάδας να επιτύχει τους στόχους της για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Οι επόμενες κινήσεις της ομάδας του Πειραιά, όπως συμφωνήθηκε, θα έχουν ως βασικό στόχο την επιστροφή στην πρώτη θέση της Super League. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει την κατάκτηση του Europa League, θέτοντας έτσι υψηλούς στόχους για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit