Παναθηναϊκός: Ο καλάμπρια στην ευρωπαϊκή λίστα για το conference league

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία σημαντική αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα ποδοσφαιριστών, ενόψει των επικείμενων αναμετρήσεων για τα playoffs του Conference League. Η απόφαση αυτή αφορά την προσθήκη του Ντάβιντε Καλάμπρια στο ρόστερ που έχει δηλωθεί στην UEFA, με τον Ιταλό αμυντικό να παίρνει τη θέση του τραυματία Παύλου Παντελίδη. Οι συγκεκριμένοι αγώνες είναι ενάντια στην ομάδα της Χράντετς Κράλοβε.

Αλλαγή στη σύνθεση της ευρωπαϊκής λίστας

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε επίσημα την τροποποίηση της ευρωπαϊκής λίστας, η οποία υποβλήθηκε στην UEFA. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος της προετοιμασίας της ομάδας για τις αναμετρήσεις με την Χράντετς Κράλοβε, οι οποίες είναι καθοριστικές για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Η αλλαγή αυτή ήταν αποτέλεσμα των δεδομένων που έχουν προκύψει στο δυναμικό του συλλόγου, κυρίως λόγω τραυματισμών βασικών παικτών.

Η διαδικασία δήλωσης της λίστας περιλαμβάνει συγκεκριμένες προθεσμίες και κανόνες από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, τους οποίους ο Παναθηναϊκός τήρησε. Η νέα σύνθεση της λίστας έχει ως στόχο να προσφέρει στον προπονητή τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τα δύο παιχνίδια, λαμβάνοντας υπόψη την αγωνιστική κατάσταση και την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών.

Η επιστροφή του ντάβιντε καλάμπρια

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος είναι ιταλικής καταγωγής και αγωνίζεται ως μπακ, εντάχθηκε στη Λίστα Α του Παναθηναϊκού για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η παρουσία του στη λίστα αποτελεί θετικό σημάδι, καθώς ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται κοντά στην πλήρη επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Είχε προηγηθεί ένας τραυματισμός που τον είχε κρατήσει εκτός γηπέδων για ένα διάστημα.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο Ντάβιντε Καλάμπρια έχει πιθανότητες να προλάβει να αγωνιστεί στη ρεβάνς των playoffs, η οποία θα διεξαχθεί στην Τσεχία. Η επάνοδός του αναμένεται να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδας, προσφέροντας επιπλέον λύσεις στον προπονητή ενόψει των κρίσιμων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων.

Ο σοβαρός τραυματισμός του παύλου παντελίδη

Η θέση του Παύλου Παντελίδη στην ευρωπαϊκή λίστα έμεινε κενή λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού που υπέστη ο ποδοσφαιριστής. Ο Παντελίδης, ο οποίος αρχικά είχε συμπεριληφθεί στις επιλογές του προπονητικού επιτελείου, δεν είναι πλέον σε θέση να συμμετάσχει στις αναμετρήσεις του Conference League. Ο τραυματισμός του καθιστά αδύνατη την παρουσία του στους αγώνες με την Χράντετς Κράλοβε.

Η απουσία του Παύλου Παντελίδη αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την ομάδα, καθώς στερεί έναν παίκτη από το διαθέσιμο ρόστερ. Η απόφαση για την αντικατάστασή του στη λίστα ήταν αναπόφευκτη, προκειμένου να δηλωθεί ένας ποδοσφαιριστής που θα είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών αγώνων.

Αναλυτικά η λίστα α του παναθηναϊκού

Η Λίστα Α του Παναθηναϊκού, όπως αυτή δηλώθηκε στην UEFA, περιλαμβάνει ένα σύνολο ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια των playoffs του UEFA Conference League. Οι παίκτες αυτοί είναι οι εξής: Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία. Αυτή η λίστα αντιπροσωπεύει το βασικό κορμό της ομάδας για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Οι παραπάνω ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση του προπονητή για τις αναμετρήσεις με την Χράντετς Κράλοβε. Η επιλογή τους βασίζεται σε αγωνιστικά κριτήρια και στην ανάγκη να παρουσιαστεί η ομάδα με το πιο ανταγωνιστικό της πρόσωπο στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Κάθε ένας από τους παίκτες της Λίστας Α έχει συγκεκριμένο ρόλο και αναμένεται να συμβάλει στην προσπάθεια για την πρόκριση.

Οι επιλογές της λίστας β

Πέρα από τη Λίστα Α, ο Παναθηναϊκός έχει δηλώσει και τη Λίστα Β, η οποία περιλαμβάνει νεαρούς ποδοσφαιριστές που πληρούν τα κριτήρια της UEFA για την κατηγορία αυτή. Στη Λίστα Β έχουν συμπεριληφθεί οι: Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα. Αυτοί οι παίκτες είναι συνήθως νεαροί σε ηλικία και προέρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας ή έχουν αναδειχθεί μέσα από το σύλλογο.

Η ύπαρξη της Λίστας Β δίνει τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να έχει επιπλέον επιλογές, εφόσον προκύψουν ανάγκες κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών αγώνων. Οι ποδοσφαιριστές της Λίστας Β μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να επηρεάζουν τον αριθμό των παικτών της Λίστας Α, προσφέροντας ευελιξία στο προπονητικό επιτελείο. Η δήλωση αυτών των παικτών υπογραμμίζει επίσης την επένδυση του συλλόγου στο μέλλον και στην ανάδειξη νέων ταλέντων.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast