Πέθανε ο πορτορικανός πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν σε ηλικία 33 ετών

Ο Πορτορικανός πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν πέθανε σε ηλικία 33 ετών, έντεκα χρόνια μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα το 2015. Ο τραυματισμός αυτός του προκάλεσε ανεπανόρθωτη νευρολογική βλάβη, αφήνοντάς τον σε κώμα για 221 ημέρες. Η είδηση του θανάτου του γνωστοποιήθηκε την Πέμπτη, προκαλώντας θλίψη στην παγκόσμια κοινότητα της πυγμαχίας.

Η είδηση του θανάτου

Την είδηση του θανάτου του Πρίτσαρντ Κολόν γνωστοποίησε ο πατέρας του, Ρίτσαρντ Κολόν, μέσω ανάρτησης στο Facebook την Πέμπτη 13 Αυγούστου. Ο 33χρονος πυγμάχος έφυγε από τη ζωή έπειτα από μία δεκαετία αντιμετωπίζοντας τις σοβαρές συνέπειες της μη αναστρέψιμης εγκεφαλικής του βλάβης.

Στην ανάρτησή του, ο Ρίτσαρντ Κολόν ανέφερε: «Με λύπη σας ενημερώνω για τον θάνατο του γιου μου, Πρίτσαρντ, από αυτόν τον επίγειο κόσμο». Πρόσθεσε επίσης: «Τώρα βρίσκεται σε έναν καλύτερο κόσμο. Σας ευχαριστώ για τόσα χρόνια αγάπης και προσευχών. Όσο μπορείτε, παρακαλώ συνεχίστε να μας έχετε στις προσευχές σας».

Η πολλά υποσχόμενη αρχή

Ο Πρίτσαρντ Κολόν γεννήθηκε στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο η οικογένειά του μετακόμισε στο Πουέρτο Ρίκο όταν ήταν παιδί. Εκεί αναδείχθηκε σε ένα πολλά υποσχόμενο νεαρό ταλέντο στον χώρο της πυγμαχίας, κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις πριν καν συμπληρώσει τα 20 του χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Κολόν κατέκτησε πέντε εθνικά πρωταθλήματα σε επίπεδο ερασιτεχνών, ενώ κέρδισε και ένα χρυσό μετάλλιο στο Παναμερικανικό Πρωτάθλημα Νέων. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 2013, και στην κατηγορία των σούπερ ημιμεσαίων βαρών αγωνίστηκε σε συνολικά 17 αναμετρήσεις.

Η επαγγελματική πορεία και η μοιραία αναμέτρηση

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, ο Πρίτσαρντ Κολόν σημείωσε 16 νίκες σε 17 αγώνες, εκ των οποίων οι 13 επιτεύχθηκαν με νοκ άουτ. Μία από τις αξιοσημείωτες επιτυχίες του ήταν η νίκη του επί του πρώην πρωταθλητή της WBA, Βίβιαν Χάρις, τον Σεπτέμβριο του 2015, τον οποίο έβγαλε νοκ άουτ στον τέταρτο γύρο.

Ωστόσο, μόλις έναν μήνα αργότερα, τον Οκτώβριο του 2015, ο Κολόν αντιμετώπισε τον Αμερικανό πυγμάχο Τερέλ Γουίλιαμς σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε μοιραίος. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο EagleBank Arena, στο Φέρφαξ της Βιρτζίνια, για την κατηγορία σούπερ-μεσαίων βαρών.

Ο τραυματισμός και οι συνέπειες

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο τότε 23χρονος Κολόν ισχυρίστηκε ότι ο Γουίλιαμς τον είχε χτυπήσει επανειλημμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αυτές οι γροθιές, γνωστές ως «rabbit punches», θεωρούνται παράνομες στην πυγμαχία. Ο διαιτητής του αγώνα απένειμε στον Κολόν έναν βαθμό ως τιμωρία προς τον Γουίλιαμς, μετά από μία καταγγελία για ένα από αυτά τα χτυπήματα.

Στον ένατο γύρο, η ομάδα του Κολόν του αφαίρεσε τα γάντια, καθώς ο πυγμάχος παραπονιόταν για ζάλη, με αποτέλεσμα η νίκη να κατακυρωθεί στον Γουίλιαμς λόγω αποκλεισμού. Μετά την επιστροφή του στα αποδυτήρια, ο Πρίτσαρντ Κολόν κατέρρευσε. Διαγνώστηκε με υποσκληρίδιο αιμάτωμα και υποβλήθηκε σε επείγουσα εγχείρηση στον εγκέφαλο.

Μετά την επέμβαση, ο Κολόν έπεσε σε κώμα, στο οποίο παρέμεινε για 221 ημέρες. Αφού συνήλθε, έγινε πλήρως αντιληπτή η έκταση της ανεπανόρθωτης νευρολογικής βλάβης που είχε υποστεί. Από εκείνη τη στιγμή και για το υπόλοιπο της ζωής του, ο Πρίτσαρντ Κολόν χρειάστηκε 24ωρη φροντίδα.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos