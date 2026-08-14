Ο εμμανουήλ καραλής τρολάρει τον μίλτο τεντόγλου για το μετάλλιο και προκρίνεται στον τελικό

Ο Εμμανουήλ Καραλής εξασφάλισε με άνεση την πρόκρισή του στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας αθλητής, γνωστός και ως «Μανόλο», έδειξε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες. Μετά την επιτυχημένη του προσπάθεια, ο Καραλής μίλησε στους δημοσιογράφους, όπου, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, αναφέρθηκε και στον Μίλτο Τεντόγλου και το περιστατικό με το μετάλλιο που είχε ξεχάσει.

Η άνετη πρόκριση στον τελικό του επί κοντώ

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε το πρώτο βήμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στον τελικό του επί κοντώ. Ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, κάτι που επιβεβαίωσε και με την εμφάνισή του στον προκριματικό, όπου έδειξε την ετοιμότητά του για ακόμη μία μεγάλη μονομαχία.

Ο «Μανόλο» αποφάσισε να μην επιχειρήσει άλματα στα 5.25μ. και 5.40μ., μπαίνοντας απευθείας στον προκριματικό στα 5.60μ. Η επιλογή του αυτή δικαιώθηκε απόλυτα, καθώς πέρασε το συγκεκριμένο ύψος με την πρώτη προσπάθεια, χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή του.

Οι δηλώσεις του καραλή στην ερτ

Μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς του και την εξασφάλιση της πρόκρισης, ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ. Όπως ήταν αναμενόμενο, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περιλάβει και μια αναφορά στον Μίλτο Τεντόγλου και το περιστατικό με το μετάλλιο που είχε ξεχάσει στη μεικτή ζώνη, ένα γεγονός που είχε συζητηθεί αρκετά.

Ο Έλληνας επικοντιστής έδωσε μια απολαυστική απάντηση, δείχνοντας για ακόμη μία φορά το χιούμορ και την άνεσή του. «Δεν θα κάνω σαν τον άλλο (σ.σ. Τεντόγλου). Εγώ θα το φέρω, θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού και είναι σημαντικό για όλους να χαρούμε το αγώνισμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προκαλώντας χαμόγελα.

Η υπόσχεση για το μετάλλιο στη μεικτή ζώνη

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο Εμμανουήλ Καραλής υποσχέθηκε ότι, αν κατακτήσει μετάλλιο στον τελικό, θα το φέρει ο ίδιος στη μεικτή ζώνη. «Να μην κάνω καμία βλακεία εγώ. Όχι, σίγουρα θα το φέρω, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, εγώ θα το φέρω, θα το μοιράσω σε όλο το στάδιο και θα το φέρω και εδώ», ανέφερε ο αθλητής με αυτοπεποίθηση.

Με αυτή τη δήλωση, ο «Μανόλο» έστειλε ένα μήνυμα με διπλή ανάγνωση, συνδυάζοντας την αυτοπεποίθηση για την αγωνιστική του πορεία με μια φιλική «μπηχτή» προς τον συναθλητή του Μίλτο Τεντόγλου. Η δήλωσή του αναδεικνύει το θετικό και χαλαρό κλίμα που επικρατεί μεταξύ των Ελλήνων αθλητών στην αποστολή.

Το κλίμα της διοργάνωσης και η αναμενόμενη μονομαχία

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκλεισε τις δηλώσεις του με ένα χαρακτηριστικό μήνυμα για το κλίμα που επικρατεί στη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. «Όλα καλά. Περνάμε καλά, είναι μια γιορτή του αθλητισμού», είπε, υπογραμμίζοντας την ευχάριστη ατμόσφαιρα και τη σημασία της συμμετοχής.

Πλέον, ο Έλληνας πρωταθλητής ετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη πρόκληση στον τελικό του επί κοντώ. Εκεί, αναμένεται να δώσει ακόμη μία μεγάλη μονομαχία, με τον Μόντο Ντουπλάντις να είναι ένας από τους βασικούς του αντιπάλους, σε έναν αγώνα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους του στίβου.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki