Ο Μεντιλίμπαρ κανονικά στην προπόνηση του Ολυμπιακού πριν το ραντεβού με Μαρινάκη

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε κανονικά στην προπόνηση του Ολυμπιακού στον Ρέντη την Παρασκευή 14/08. Η παρουσία του Βάσκου τεχνικού έρχεται λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Η παρουσία του στον Ρέντη

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε κανονικά το «παρών» και είχε την ευθύνη της ομάδας. Παραμένει προπονητής του Ολυμπιακού μέχρι να ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.

Το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ραντεβού του προπονητή με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Αυτή η συνάντηση θεωρείται κρίσιμη για την πορεία του Μεντιλίμπαρ στην ομάδα.

Το μήνυμα στους παίκτες

Πριν από τη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στους παίκτες του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast