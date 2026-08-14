Ο Μεντιλίμπαρ κανονικά στην προπόνηση του Ολυμπιακού

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε κανονικά στην προπόνηση του Ολυμπιακού την Παρασκευή 14/08, παρά την έντονη φημολογία που έχει δημιουργηθεί γύρω από το μέλλον του στον πάγκο των «ερυθρόλευκων». Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στους ποδοσφαιριστές του, λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο τετ α τετ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η παρουσία στις εγκαταστάσεις του ρεντη

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν κανονικά στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στον Ρέντη την Παρασκευή 14/08. Η παρουσία του πραγματοποιήθηκε παρά τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με την παραμονή του στην ομάδα.

Το μήνυμα στους παίκτες

Ο Βάσκος τεχνικός ακολούθησε το πρόγραμμα της ομάδας και είχε την ευκαιρία να απευθυνθεί στους ποδοσφαιριστές του. Μετά το ρεπό της Πέμπτης 13/8, οι παίκτες επέστρεψαν στο προπονητικό κέντρο και ο Μεντιλίμπαρ θέλησε από την πρώτη στιγμή να αλλάξει το κλίμα.

Το κρίσιμο ραντεβού με τον μαρινάκη

Η συνάντηση του Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη αναμένεται να ξεκαθαρίσει σε σημαντικό βαθμό την επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού. Το ραντεβού αυτό θα κρίνει το μέλλον του προπονητή στον πάγκο των Πειραιωτών.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos