Ντικούδης για Αντετοκούνμπο: Ήθελε να παίξει στην Εθνική ομάδα αλλά ...

Ο Δήμος Ντικούδης, υπεύθυνος Εθνικών ομάδων της ΕΟΚ, αναφέρθηκε στην απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις κλήσεις για τους αγώνες του Αυγούστου, και το όνομα του Αντετοκούνμπο δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.

Οι λόγοι της απουσίας

Μιλώντας στο ΕΟΚ Web Radio, ο Ντικούδης εξήγησε την κατάσταση, αναφέροντας ότι «προφανώς είχαμε δύο αρνητικά αποτελέσματα, σε ένα “παράθυρο” που δεν το διαχειριστήκαμε όπως έπρεπε». Ωστόσο, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επόμενη φάση, τονίζοντας ότι «βλέπουμε μια πανστρατιά η οποία μάς δίνει την αισιοδοξία ότι θα πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και θ’ ανατραπεί η κατάσταση».

Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη να «αφήσουμε το παρελθόν πίσω και να κοιτάμε μπροστά», καθώς αναμένονται δύο κρίσιμα «παράθυρα» για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ασφάλιση και υγεία του Αντετοκούνμπο

Ο Ντικούδης αναφέρθηκε και στην ασφάλιση των παικτών του ΝΒΑ, σημειώνοντας ότι «τα τελευταία 3 χρόνια το NBA καθιέρωσε για κάποιους παίκτες μια έξτρα ασφάλεια». Αυτή η ασφάλεια σχετίζεται με διάφορους παράγοντες, όπως το συμβόλαιο του παίκτη και οι τραυματισμοί του. Η ΕΟΚ καλύπτει το κόστος αυτής της ασφάλισης, το οποίο υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

«Δεν υπάρχει καμία κρατική χρηματοδότηση γι’ αυτόν τον σκοπό», πρόσθεσε, διαψεύδοντας φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με την κάλυψη της ασφάλειας του Αντετοκούνμπο.

Επικοινωνία με τον Αντετοκούνμπο

Αναφορικά με τις επαφές που έγιναν για την πιθανότητα συμμετοχής του Γιάννη, ο Ντικούδης δήλωσε ότι «τόσο η ΕΟΚ όσο και ο ομοσπονδιακός προπονητής θέλαμε ο Γιάννης να συμμετάσχει». Παρά την επιθυμία του Αντετοκούνμπο να βοηθήσει την Εθνική, η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη. «Η συμμετοχή του αυτήν τη στιγμή σε επίσημους και δυνατούς αγώνες θα έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική του υγεία», επισήμανε.

Απουσία παικτών από κολλέγια

Ο Ντικούδης αναφέρθηκε και στην απουσία παικτών από κολλέγια των ΗΠΑ, εξηγώντας ότι «τα δύο αυτά κολλέγια δεν αφήνουν κανέναν φοιτητή τους για εξ αποστάσεως μαθήματα». Αυτή η πολιτική επηρεάζει την προετοιμασία των αθλητών για την Εθνική.

Στρατηγική για τα επόμενα παιχνίδια

Σχετικά με τα επόμενα παιχνίδια, ο Ντικούδης εξέφρασε την άποψη ότι τα ματς με την Ουκρανία είναι «τα σημαντικότερα “κλειδιά” για την πρόκριση», αλλά τόνισε ότι «θέλω να κοιτάω σε κάθε ματς να είμαστε εμείς καλοί, να νικάμε και μετά θα δούμε όλα τα υπόλοιπα».

Η συζήτηση έκλεισε με αναφορά στην πρόοδο των «μικρών» Εθνικών ομάδων, με τον Ντικούδη να σημειώνει τη σημασία της διαδικασίας ανάπτυξης των νέων παικτών.