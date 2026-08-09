Ο Λιονέλ Μέσι, σε κατάσταση βαθιάς θλίψης, αποχαιρέτησε τον πατέρα του, Χόρχε, στην κηδεία που τελέστηκε την Κυριακή (9/8) σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Ροσάριο της Αργεντινής. Ο 38χρονος ποδοσφαιριστής ταξίδεψε εσπευσμένα από τις ΗΠΑ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούτσο, και τα παιδιά τους, προκειμένου να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του και να πει το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που στάθηκε στο πλευρό του από τα πρώτα βήματα της καριέρας του.

Η κηδεία του Χόρχε Μέσι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών, πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο Ελ Πράδο, στα περίχωρα του Ροσάριο, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και περιορισμένο αριθμό παρευρισκομένων.

Παρουσίες και συγκίνηση

Στην τελετή ήταν παρούσες οι οικογενειακές του σχέσεις, όπως η μητέρα του Λιονέλ, Σέλια Κουτσιτίνι, καθώς και τα αδέλφια του, Ματίας, Ροντρίγκο και Μαρία Σολ. Το κοιμητήριο έκλεισε για το κοινό από το απόγευμα της Κυριακής, ώστε η οικογένεια να μπορέσει να αποχαιρετήσει τον Χόρχε Μέσι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Εξω από το κοιμητήριο και στο αεροδρόμιο του Ροσάριο, φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Λιονέλ Μέσι, με μηνύματα όπως «Δύναμη, Λέο, σε αγαπάμε».

Ένα λεπτό σιγής για τον Χόρχε Μέσι

Η είδηση του θανάτου του Χόρχε Μέσι συγκίνησε και την ποδοσφαιρική κοινότητα της Αργεντινής. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στους αγώνες του Σαββατοκύριακου (8-9/8), ενώ παίκτες, προπονητές και διαιτητές φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια. Φόρο τιμής απέτισε και η Ίντερ Μαϊάμι, τηρώντας ενός λεπτού σιγής πριν από τον αγώνα της, με το όνομα του Χόρχε Μέσι να προβάλλεται στις οθόνες του γηπέδου.

Ο ρόλος του Χόρχε Μέσι στη ζωή του Λιονέλ

Ο Χόρχε Μέσι δεν ήταν μόνο ο πατέρας του Λιονέλ, αλλά και ο μακροχρόνιος εκπρόσωπός του, συμμετέχοντας ενεργά στις σημαντικές αποφάσεις της καριέρας του. Από τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα του Λιονέλ στο Ροσάριο, μέχρι την αναζήτηση θεραπείας για την υγεία του, ο Χόρχε ήταν πάντα στο πλευρό του. Ήταν εκείνος που ταξίδεψε μαζί του στην Ισπανία όταν ο 13χρονος Λιονέλ υπέγραψε με την Μπαρτσελόνα, ξεκινώντας ένα ταξίδι που θα άλλαζε την ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Χόρχε Μέσι παρέμεινε κοντά στον γιο του και στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχοντας ενεργό ρόλο στη διαχείριση των υποθέσεών του. Ο θάνατός του σημειώθηκε στο Ροσάριο, έπειτα από μακρά ασθένεια, στα 68 του χρόνια. Από την αρχή της καριέρας του Λιονέλ Μέσι μέχρι την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Χόρχε ήταν πάντα μια σταθερή παρουσία στη ζωή του.