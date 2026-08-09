Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Το 2020 έπαθα πολλαπλό έμφραγμα, πήγα και επέστρεψα τέσσερις φορές

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μίλησε για την προσωπική του εμπειρία με την υγεία του το 2020, καθώς και για τη σχέση του με το Σούνιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στους «EuroInsiders».

Στην αναφορά του για το Σούνιο, ο Γιαννακόπουλος τόνισε τη σημασία της απομόνωσης σε ορισμένες στιγμές, λέγοντας: «Υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να απομονωθείς, να αφήσεις τα πράγματα κάτω, να τα σκεφτείς, να καταστρώσεις μια στρατηγική και να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Υπάρχουν άλλες φορές που πρέπει να το αντιμετωπίσεις εκείνη ακριβώς τη στιγμή, επειδή καταλαβαίνεις ότι θα μεγαλώσει».

Συνεχίζοντας, επισήμανε ότι η προσέγγιση εξαρτάται από τον άνθρωπο και τα ζητήματα που προκύπτουν, προσθέτοντας: «Αυτό το σπίτι στο Σούνιο λύνει προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτά και υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν».

Αναφερόμενος στην προσωπική του εμπειρία, ο Γιαννακόπουλος αποκάλυψε: «Το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί εδώ είναι ότι το 2020 έπαθα πολλαπλό έμφραγμα. Πήγα και επέστρεψα τέσσερις φορές. Είδα την ευθεία γραμμή, το φως».

Επιπλέον, μοιράστηκε τις αλλαγές που βίωσε στη ζωή του: «Ήρθα εδώ, έμεινα τρία χρόνια, άλλαξα εντελώς ως άνθρωπος, εντελώς ως χαρακτήρας, είδα διαφορετικά τη ζωή».

Κλείνοντας, ανέφερε την αίσθηση που έχει όταν πλησιάζει το Σούνιο, λέγοντας: «Μόλις περνάω το Λαύριο και κατεβαίνω προς το Σούνιο, νιώθω ότι αλλάζω εσωτερικά».