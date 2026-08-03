Champions League: Με ποιους κληρώθηκαν ΑΕΚ και Ολυμπιακός

Με τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι θα παίξει η ΑΕΚ στα play off του Champions League.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει είτε στο Καζακστάν, είτε στη Βουλγαρία και η ρεβάνς στην Allwyn Arena, εκεί όπου θα κριθεί η πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Η πρώτη μάχη των πρωταθλητών Ελλάδας θα διεξαχθεί 18-19 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά (25-26) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με Μπόντο Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ κληρώθηκε ο Ολυμπιακός για την είσοδο στο Champions League

Με τον νικητή του Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ θα παίξει ο Ολυμπιακός εάν περάσει τη Ναϊμέχεν.



Με τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ θα παίξει ο Ολυμπιακός για την είσοδο του στη League Phase του Champions League εάν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Ναϊμέχεν.