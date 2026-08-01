Μετωπική επίθεση UEFA σε Ινφαντίνο: Ζητά την παραίτησή του μετά την υπαναχώρηση για τα εμπορικά δικαιώματα

Σε πρωτοφανή κρίση οδηγείται το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η UEFA εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία καλεί τον επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να παραιτηθεί από το αξίωμα του, προειδοποιώντας ότι αν δεν το πράξει οικειοθελώς, θα κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να θέσει ζήτημα εμπιστοσύνης και να επιδιώξει την απομάκρυνσή του.

Η αφορμή: Πίσω βήμα από τη FIFA για την πώληση των διοργανώσεων

Η ορθομετωπική σύγκρουση εκδηλώθηκε λίγες ώρες μετά την απόφαση του Τζιάνι Ινφαντίνο να αποσύρει το σχέδιο πώλησης μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων κορυφαίων διοργανώσεων σε ιδιώτες επενδυτές.

Παρά το γεγονός ότι η UEFA χαρακτήρισε την υπαναχώρηση αυτή ως «νίκη για ολόκληρο το ποδόσφαιρο», κατέστησε σαφές ότι η υπόθεση δεν θεωρείται λήξασα, υπογραμμίζοντας πως η ηγεσία της FIFA έχει χάσει πλέον την εμπιστοσύνη της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας αλλά και πολλών ακόμη μελών της διεθνούς ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Μυστικές διαδικασίες : Η UEFA έκανε λόγο για μια «μυστική» και «αδιαφανή» διαδικασία που σχεδιάστηκε από ανώνυμα πρόσωπα και προωθήθηκε με διαδικασίες-εξπρές χωρίς διαβούλευση.

: Η UEFA έκανε λόγο για μια «μυστική» και «αδιαφανή» διαδικασία που σχεδιάστηκε από ανώνυμα πρόσωπα και προωθήθηκε με διαδικασίες-εξπρές χωρίς διαβούλευση. Ομόφωνη απόρριψη : Και οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA είχαν απορρίψει ομόφωνα το σχέδιο, βρίσκοντας συμπαραστάτες σε πολλές ακόμη ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες παγκοσμίως.

: Και οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA είχαν απορρίψει ομόφωνα το σχέδιο, βρίσκοντας συμπαραστάτες σε πολλές ακόμη ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες παγκοσμίως. Πολιτικές πιέσεις: Σύμφωνα με βρετανικές πληροφορίες της Telegraph, ακόμη και ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας κάλεσε τον πρόεδρο της FIFA να παραιτηθεί άμεσα από το αξίωμά του, χωρίς να περιμένει τις επόμενες εκλογές.

Κατηγορίες για αθέτηση υποσχέσεων και οικονομική διαχείριση

Στην αυστηρή ανακοίνωσή της, η UEFA υπενθύμισε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο Τζιάνι Ινφαντίνο όταν εξελέγη το 2016 περί διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης των εσόδων της FIFA προς όφελος των εθνικών ομοσπονδιών.

«Η πρόχειρη, παρασκηνιακή και αδιαφανής συμφωνία που επινόησε και επιχείρησε να επιβάλει κάθε άλλο παρά διαφανής ήταν. Και με τα αποθεματικά της FIFA να υπερβαίνουν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, απέτυχε επίσης να αξιοποιήσει τα χρήματα των ομοσπονδιών προς όφελος του ποδοσφαίρου. Δεν χρειάζεται να "πουλήσουμε τα οικογενειακά ασημικά" για να το πετύχουμε.»

Τα επόμενα βήματα και το αίτημα για λογοδοσία

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία προαναγγέλλει συνολική επανεξέταση των μηχανισμών λήψης αποφάσεων στη FIFA, τονίζοντας ότι «καμία επιλογή δεν πρέπει να αποκλειστεί»: