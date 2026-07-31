Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι

Η είδηση του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζι, του «θρυλικού» ποδοσφαιριστή της Μίλαν, έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο Μπαρέζι, ο οποίος έδινε μάχη με τον καρκίνο, απεβίωσε σε ηλικία 66 ετών.

23 χρόνια με τη φανέλα της Μίλαν και 15 ως αρχηγός. Δεύτερος σε συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου, πίσω μόνο από τον Πάολο Μαλντίνι. Ο Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια της Μίλαν και του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Η τελευταία μάχη

Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν, που αγωνίστηκε για 23 χρόνια με την ομάδα, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Παρασκευής (31/7). Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τους «ροσονέρι» μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η καριέρα του

Η σχέση του με τη Μίλαν ξεκίνησε το 1974, όταν εντάχθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου, έχοντας προηγουμένως απορριφθεί από την Ίντερ επειδή θεωρήθηκε σωματικά αδύναμος. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 23 Απριλίου 1978, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Serie A απέναντι στη Βερόνα, σε ηλικία 17 ετών, με προπονητή τον Νιλς Λίντχολμ. Η φανέλα με το Νο6 έγινε το προσωπικό του σύμβολο και αργότερα αποσύρθηκε προς τιμήν του.

Το 1979 κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα, το ιστορικό δέκατο της Μίλαν, το οποίο χάρισε στους «ροσονέρι» το αστέρι στη φανέλα τους. Από πολύ νωρίς καθιερώθηκε ως βασικός και εξελίχθηκε στον φυσικό ηγέτη της ομάδας.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Ο Φράνκο Μπαρέζι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της εποχής του, έχοντας κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Ιταλίας και τρία Champions League. Συνολικά, με τη φανέλα της Μίλαν, κατέκτησε 19 τίτλους. Στην καριέρα του, μέτρησε 719 συμμετοχές και πέτυχε 33 γκολ, ενώ με την εθνική Ιταλίας αγωνίστηκε σε 81 παιχνίδια, σκοράροντας μία φορά. Ως κεντρικός αμυντικός, υπήρξε πρότυπο για πολλούς μελλοντικούς ποδοσφαιριστές της θέσης του.

Θεωρείται, μαζί με τον Γκαετάνο Σιρέα, ο κορυφαίος εκπρόσωπος της θέσης του λίμπερο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη του ρόλου. Η ποδοσφαιρική του ευφυΐα, η ηγετική του παρουσία και η ικανότητά του να οργανώνει την άμυνα του χάρισαν το προσωνύμιο «Kaiser Franz», ως φόρο τιμής στον Φραντς Μπεκενμπάουερ.

Παρά τις δύο παρουσίες της Μίλαν στη Serie B στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Μπαρέζι δεν σκέφτηκε ποτέ να αποχωρήσει. Απέρριψε προτάσεις, μεταξύ των οποίων και της Γιουβέντους, επιλέγοντας να παραμείνει πιστός στον σύλλογο, με την πεποίθηση ότι η ομάδα θα επέστρεφε στην κορυφή.

Το 1982 πέτυχε ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ της καριέρας του απέναντι στη Ρόμα, με εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής, σε μια δύσκολη σεζόν που ολοκληρώθηκε με νέο υποβιβασμό της Μίλαν .

Ο ηγέτης της χρυσής εποχής

Η άφιξη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι το 1986 σηματοδότησε μια νέα εποχή. Ως αρχηγός της ομάδας του Αρίγκο Σάκι, ο Μπαρέζι αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο μιας από τις κορυφαίες ομάδες στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Με τους Γκούλιτ, Φαν Μπάστεν και Ράικαρντ, η Μίλαν κατέκτησε τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League (1989, 1990, 1994), έξι πρωταθλήματα Ιταλίας και συνολικά 20 τίτλους, με τον ίδιο να αγωνίζεται σε 719 επίσημους αγώνες.

Αν και αμυντικός, κατέγραψε και μια μοναδική επίδοση στην καριέρα του. Τον Ιανουάριο του 1990 σημείωσε χατ-τρικ με τρία εύστοχα πέναλτι απέναντι στη Μεσίνα για το Κύπελλο Ιταλίας, κατακτώντας μάλιστα τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης.

Με την εθνική Ιταλίας κατέγραψε 81 συμμετοχές και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, ενώ ήταν αρχηγός της ομάδας που έφτασε μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ του 1994. Η εικόνα του να λυγίζει μετά τον χαμένο τελικό απέναντι στη Βραζιλία παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του.

Η αυλαία της σπουδαίας καριέρας του έπεσε στις 28 Οκτωβρίου 1997, όταν περισσότεροι από 60.000 φίλαθλοι γέμισαν το «Σαν Σίρο» για τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του απέναντι σε ομάδα επίλεκτων αστέρων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Εκείνη τη βραδιά ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι του απένειμε συμβολικά μια «Χρυσή Μπάλα», αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά του στον σύλλογο. Παρέμεινε συνδεδεμένος με τον σύλλογο και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής, υπηρετώντας τον από διοικητικά πόστα και διατηρώντας μέχρι το τέλος έναν αδιάρρηκτο δεσμό με την ομάδα που σημάδεψε τη ζωή του. Η πορεία του αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Μίλαν και μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρο

Αντίο σε έναν θρύλο

Η απώλεια του Φράνκο Μπαρέζι αφήνει ένα ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία του ποδοσφαίρου και η κληρονομιά του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις μνήμες των φιλάθλων και των συναδέλφων του.