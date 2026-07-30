ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου 2 - 0: Κωνσταντέλιας με δύο γκολάρες σφράγισε την πρόκριση

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει της Ντιναμό Κιέβου με σκορ 2-0, με τον Κωνσταντέλια να είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, σημειώνοντας και τα δύο γκολ που οδήγησαν την ομάδα στη νίκη και την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους Ουκρανούς να απειλούν στο 7ο λεπτό, όταν ο Βολόσιν βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το σουτ του κατέληξε λίγο έξω. Στη συνέχεια, οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να βρουν ρυθμό, με δύο καλές ευκαιρίες από τους Μύθου και Τάισον στο 14ο λεπτό, ωστόσο κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να σκοράρει.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλός, με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Στο 29ο λεπτό, ο Ρεντούσκο επιχείρησε μια κεφαλιά, αλλά ο Παβλένκα μπλόκαρε με ασφάλεια. Η πρώτη μεγάλη φάση ήρθε λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Κωνσταντέλιας πήρε τη μπάλα εκτός περιοχής και με ένα ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Σούρκις, κάνοντας το 1-0.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε ιδανικά για τον ΠΑΟΚ, με τον Κωνσταντέλια να σημειώνει και δεύτερο γκολ στο 48ο λεπτό, αφού απέφυγε δύο αντιπάλους και με ένα εξαιρετικό τελείωμα έγραψε το 2-0, προκαλώντας αποθέωση από τους φιλάθλους.

Η πρόκριση είχε πλέον κριθεί, με την Τούμπα να ετοιμάζεται για πανηγυρισμούς και για τρίτο γκολ, αλλά το δυνατό σουτ του Ζίβκοβιτς στο 55′ κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Στο 61′, οι Ουκρανοί βρήκαν το οριζόντιο δοκάρι από εκτέλεση φάουλ, με τη μπάλα να αλλάζει πορεία μετά από επαφή με τον Μιχαηλίδη.

Καθώς οι προπονητές άρχισαν να κάνουν αλλαγές, η Ντιναμό είχε και δεύτερο δοκάρι στο 71′ σε μακρινό σουτ του Μπράσκο. Παρά τις προσπάθειές τους να μειώσουν το σκορ, ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε την κατάσταση και με το τελικό 2-0 εξασφάλισε την πρόκριση.

Συνθέσεις

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι):** Παβλένκα, Κένι, Γκόμεζ, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος (76′ Μπάμπα), Σανταμαρία, Ζαφείρης (76′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (76′ Ελουστόντο), Τάισον (69′ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας (83′ Πέλκας), Μύθου.

Ντιναμό Κιέβου:** Σούρκις, Σις, Κεντζιόρα, Τιαρέ (86′ Μπίλοβαρ), Μιχάβκο, Λονβάικ (86′ Μουνγκουένγκουε), Μπράζκο, Βολόσιν (67′ Γιαρμολένκο), Μπουγιάλσκι (67′ Σαπαρένκο), Ρεντούσκο (80′ Καμπάεβ), Πονομαρένκο.